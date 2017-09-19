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Teva продает остатки активов в области женского здоровья

19.09.2017

Израильская фармацевтическая компания Teva заключила два соглашения с американской частной инвестиционной компанией CVC Capital Partners и американской компанией по производству безрецептурных препаратов Foundation Consumer Healthcare о продаже оставшихся активов в области женского здоровья, сообщает FirstWord Pharma. Общая сумма сделок – около 1,4 млрд долл. Вырученные средства пойдут на снижение долговых обязательств компании.

По условиям первого соглашения, CVC Capital Partners приобретет портфель продукции для женского здоровья в области контрацепции, лечения расстройств детородной функции, остеопороза и менопаузальных расстройств за 703 млн долл. Общий объем этих препаратов за пределами США в 2016 г. составил 258 млн долл.

По второму соглашению, Foundation Consumer Healthcare получит доступ к контрацептиву Plan B One-Step (levonorgestrel) и средствам экстренной контрацепции за 675 млн долл. В прошедшем году объем продаж этих продуктов составил 140 млн долл.

Ожидается, что обе сделки будут завершены до конца 2017 г.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Teva Pharmaceutical Industries Ltd.
Компании
Teva Teva Pharmaceutical Industries — израильская фармацевтическая компания, крупнейший в мире производитель непатентованных лекарственных средств (дженериков).
Фармвестник-ТВ
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12.09 «7 дней за 7 минут» с Михаилом Некрасовым
07.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 19
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №29
Импортозамещение в госзакупках не работает, откровенно заявили отдельные эксперты
Минздрав представил проекты перечней лекарственных средств на 2018 год
Комплексный подход к женской интимной гигиене и восстановлению микрофлоры влагалища
Фармпроизводители критикуют новые подходы в ценообразовании на лекарства
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