Teva продает остатки активов в области женского здоровья

Израильская фармацевтическая компания Teva заключила два соглашения с американской частной инвестиционной компанией CVC Capital Partners и американской компанией по производству безрецептурных препаратов Foundation Consumer Healthcare о продаже оставшихся активов в области женского здоровья, сообщает FirstWord Pharma. Общая сумма сделок – около 1,4 млрд долл. Вырученные средства пойдут на снижение долговых обязательств компании.

По условиям первого соглашения, CVC Capital Partners приобретет портфель продукции для женского здоровья в области контрацепции, лечения расстройств детородной функции, остеопороза и менопаузальных расстройств за 703 млн долл. Общий объем этих препаратов за пределами США в 2016 г. составил 258 млн долл.

По второму соглашению, Foundation Consumer Healthcare получит доступ к контрацептиву Plan B One-Step (levonorgestrel) и средствам экстренной контрацепции за 675 млн долл. В прошедшем году объем продаж этих продуктов составил 140 млн долл.

Ожидается, что обе сделки будут завершены до конца 2017 г.