Teva отказалась выполнить требование премьер-министра Израиля не закрывать завод в Иерусалиме

Руководство израильской фармацевтической компании Teva Pharmaceutical Industries отказалось выполнить требование премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху не закрывать производственное предприятие в Иерусалиме, сообщает Reuters.

Неделей ранее крупнейший в мире производитель дженериков объявил о сокращении 14 тыс. рабочих мест, в т.ч. 1,7 тыс. в Израиле, где Teva намерена закрыть предприятие в Иерусалиме.

Как заявили в компании, 320 сотрудников останутся без работы в 2018 г. и еще 500 в 2019 г. после полной остановки предприятия.

«К сожалению, Teva не может согласиться на требование премьер-министра и министров не закрывать предприятие в Иерусалиме», - заявил исполнительный директор Teva Коре Шульц после встречи с Биньямином Нетаньяху и министрами финансов, экономики и занятости. По его словам, состояние бизнеса компании требует принятия жестких и незамедлительных мер ради обеспечения ее будущего. Он отметил, что если меры не будут приняты в самое ближайшее время, Teva превратится в объект для поглощения.

По словам Биньямина Нетаньяху, руководитель Teva предложил создать рабочую группу, задачу которой будет входить перепрофилирование большинства сотрудников предприятия в Иерусалиме и помощь им в поиске другой работы.Такая группа будет создана в ближайшее время.

Сотни сотрудников Teva вышли с протестом к офису премьер-министра во время встречи Биньямина Нетаньяху с Коре Шульцем. Была прекращена работа на всех объектах Teva в Израиле.

В ходе встречи председатель комитета по финансам Кнессета Моше Гафни заявил, что если руководство Teva пойдет навстречу правительству, оно расширит льготы для компании.

Тысячи человек присоединились к полудневной забастовке в воскресенье, 17 декабря, в знак солидарности с сотрудниками Teva.