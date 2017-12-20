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Teva отказалась выполнить требование премьер-министра Израиля не закрывать завод в Иерусалиме

20.12.2017

Руководство израильской фармацевтической компании Teva Pharmaceutical Industries отказалось выполнить требование премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху не закрывать производственное предприятие в Иерусалиме, сообщает Reuters.

Неделей ранее крупнейший в мире производитель дженериков объявил о сокращении 14 тыс. рабочих мест, в т.ч. 1,7 тыс. в Израиле, где Teva намерена закрыть предприятие в Иерусалиме.

Как заявили в компании, 320 сотрудников останутся без работы в 2018 г. и еще 500 в 2019 г. после полной остановки предприятия.

«К сожалению, Teva не может согласиться на требование премьер-министра и министров не закрывать предприятие в Иерусалиме», - заявил исполнительный директор Teva Коре Шульц после встречи с Биньямином Нетаньяху и министрами финансов, экономики и занятости. По его словам, состояние бизнеса компании требует принятия жестких и незамедлительных мер ради обеспечения ее будущего. Он отметил, что если меры не будут приняты в самое ближайшее время, Teva превратится в объект для поглощения.

По словам Биньямина Нетаньяху, руководитель Teva предложил создать рабочую группу, задачу которой будет входить перепрофилирование большинства сотрудников предприятия в Иерусалиме и помощь им в поиске другой работы.Такая группа будет создана в ближайшее время.

Сотни сотрудников Teva вышли с протестом к офису премьер-министра во время встречи Биньямина Нетаньяху с Коре Шульцем. Была прекращена работа на всех объектах Teva в Израиле.

В ходе встречи председатель комитета по финансам Кнессета Моше Гафни заявил, что если руководство Teva пойдет навстречу правительству, оно расширит льготы для компании.

Тысячи человек присоединились к полудневной забастовке в воскресенье, 17 декабря, в знак солидарности с сотрудниками Teva.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Teva Pharmaceutical Industries
Компании
Teva Teva Pharmaceutical Industries — израильская фармацевтическая компания, крупнейший в мире производитель непатентованных лекарственных средств (дженериков).
Фармвестник-ТВ
18.12 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 27
13.12 «ФармNEWS»: В России зарегистрирован первый препарат для терапии ППРС
12.12 «7 дней за 7 минут» с Артуром Мирзояном
12.12 «Актуальный репортаж»: Новое измерение в терапии множественной миеломы
СВЕЖИЙ НОМЕР
Декабрь №42
На конференции обсудили нарушения аптечных правил
«ПроАптека» заявляет о готовности дать своим участникам возможность развиваться наравне с крупными сетями
Минздрав займется обучением фармацевтов нормативному регламенту
Новые тренды определяют развитие фармрынка на годы вперед
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