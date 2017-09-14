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Teva близка к продаже активов в области женского здоровья за пределами США

14.09.2017

Израильская фармацевтическая компания Teva Pharmaceutical Industries Ltd близка к продаже своих активов в области женского здоровья за пределами США американской частной инвестиционной компании CVC Capital Partners, сообщает агентство Bloomberg.

По информации агентства, сумма сделки может составить около 800 млн долл.

Teva продает непрофильные активы, чтобы постепенно погашать долговые обязательства, объем которых составляет 35 млрд долл.

На днях израильская компания согласилась продать права на внутриматочный контрацептив Paragard американской компании по производству медизделий Cooper Cos за 1,1 млрд долл. Случилось это в тот же день, когда новым исполнительным директором Teva был назначен Коре Шульц, ныне возглавляющий датскую Lundbeck.

Представители CVC Capital для комментариев пока недоступны, а в Teva от «комментариев рыночных слухов» отказались.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Teva Pharmaceutical Industries Ltd.
Компании
Teva Teva Pharmaceutical Industries — израильская фармацевтическая компания, крупнейший в мире производитель непатентованных лекарственных средств (дженериков).
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СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №28
В Москве продолжается борьба за клинические исследования
Аптечные сети жалуются на большие штрафы за отпуск рецептурных препаратов без рецепта
Фармкомпании надеются на включение их препаратов в Перечень ЖНВЛП и другие перечни
Диалог ФАС и фармкомпаний по поводу рекламы лекарств пока идет постфактум
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