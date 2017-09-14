Teva близка к продаже активов в области женского здоровья за пределами США

Израильская фармацевтическая компания Teva Pharmaceutical Industries Ltd близка к продаже своих активов в области женского здоровья за пределами США американской частной инвестиционной компании CVC Capital Partners, сообщает агентство Bloomberg.

По информации агентства, сумма сделки может составить около 800 млн долл.

Teva продает непрофильные активы, чтобы постепенно погашать долговые обязательства, объем которых составляет 35 млрд долл.

На днях израильская компания согласилась продать права на внутриматочный контрацептив Paragard американской компании по производству медизделий Cooper Cos за 1,1 млрд долл. Случилось это в тот же день, когда новым исполнительным директором Teva был назначен Коре Шульц, ныне возглавляющий датскую Lundbeck.

Представители CVC Capital для комментариев пока недоступны, а в Teva от «комментариев рыночных слухов» отказались.