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Takeda завершила покупку бренда Vitrum

05.09.2017

Бренд Vitrum, принадлежавший компании Unipharm, перешел под контроль японского фармпроизводителя Takeda. Завершение сделки «ФВ» подтвердил директор по корпоративным отношениям и коммуникациям Takeda в России Георгий Соустин.

По его словам, соглашение по приобретению портфеля ОТС-препаратов Unipharm было подписано несколько месяцев назад. Теперь, когда сделка закрыта, Takeda может начать продажи витаминов Vitrum с 2018 года, уточнил собеседник «ФВ».

Кроме того, в настоящее время стороны работают над закрытием сделки по приобретению японским производителем препаратов Artra и Melaxen, которые также принадлежат Unipharm, рассказал Георгий Соустин. Однако о точных сроках завершения этой сделки пока говорить преждевременно, заключил он.

Основу портфеля «Такеда» составляют брэндированные лекарства, применяемые в гастроэнтерологии, кардиологии, неврологии, обезболивании, профилактике остеопороза, хирургии, а также для лечения респираторных и воспалительных заболеваний. Портфель дополняют безрецептурные лекарства, а также биологически активные добавки.

Автор: Сергей Рякин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Takeda Pharmaceutical Co.
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28.08 «7 дней за 7 минут» с Еленой Неволиной
24.08 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 13(18)
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №27
Фарминдустрия критикует методику ценообразования на ЖНВЛП
Организаторы и участники эксперимента по маркировке ЛП тестируют систему проекта
Развитие прямых поставок заставляет дистрибьюторов предлагать новые решения
Какие проекты сегодня способны превратить науку в доходный бизнес
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