Takeda и Biological E Limited будут разрабатывать недорогие вакцины

Японский фармпроизводитель Takeda Pharmaceutical и индийская фармкомпания Biological E Limited заключили соглашение о совместной разработке и коммерциализации недорогих вакцин для стран с низким уровнем дохода, сообщается на официальном сайте компании Takeda.

Вакцины от таких заболеваний, как корь и коклюш, будут производиться для Индии, Китая и других стран с низким и средним уровнями дохода.

По условиям соглашения, Biological E Limited возьмет на себя разработку вакцин с помощью технологии Takeda, а также получит право на их коммерциализацию в Индии, Китае и других странах.

Takeda поделится с Biological E Limited своими технологиями по производству вакцин, а также будет оказывать сотрудникам индийской фармкомпании техническую поддержку в процессе разработки и производства.