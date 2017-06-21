Судебный процесс по делу о талькосодержащей продукции Johnson & Johnson аннулирован

Решение Верховного суда США по делу о препарате Plavix компании Bristol-Myers Squibb Co привело к аннулированию судебного процесса против Johnson & Johnson, пишет Reuters.

В понедельник, 19 июня Верховный суд США постановил, что сотни американцев, проживающих не в штате Калифорния, не могут подать иск в суд этого штата против компании Bristol-Myers Squibb Co., штаб-квартира которой расположена в Нью-Йорке. Иски связаны с возникновением побочных эффектов в результате приема антикоагулянта Plavix. Суд объяснил свое решение тем, что пациенты, проживающие не в штате Калифорния, приобретали лекарственное средство и использовали его за пределами штата. Кроме того, сам препарат производится не в Калифорнии.

В результате данного решения судья суда города Сент-Луис (штат Миссури) аннулировал судебный процесс, в котором рассматривался иск трех американок (2 из которых не являются жителями штата) против американской компании Johnson & Johnson. Пострадавшие обвиняли компанию в том, что использование продукции Johnson & Johnson с содержанием талька может привести к возникновению рака яичников. При этом этикетки таких товаров не содержат предупреждений о риске развития онкологических заболеваний.

Отмечается также, что большинство других исков по этому вопросу также были поданы в суд города Сент-Луис пострадавшими, проживающими за пределами штата Миссури. Штаб-квартира Johnson & Johnson расположена в штате Нью-Джерси.

Таким образом, решение Верховного суда может коснуться и других исков против Johnson & Johnson, а также дела об антидепрессанте Paxil (GlaxoSmithKline).