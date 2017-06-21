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Судебный процесс по делу о талькосодержащей продукции Johnson & Johnson аннулирован

21.06.2017

Решение Верховного суда США по делу о препарате Plavix компании Bristol-Myers Squibb Co привело к аннулированию судебного процесса против Johnson & Johnson, пишет Reuters.

В понедельник, 19 июня Верховный суд США постановил, что сотни американцев, проживающих не в штате Калифорния, не могут подать иск в суд этого штата против компании Bristol-Myers Squibb Co., штаб-квартира которой расположена в Нью-Йорке. Иски связаны с возникновением побочных эффектов в результате приема антикоагулянта Plavix. Суд объяснил свое решение тем, что пациенты, проживающие не в штате Калифорния, приобретали лекарственное средство и использовали его за пределами штата. Кроме того, сам препарат производится не в Калифорнии.

В результате данного решения судья суда города Сент-Луис (штат Миссури) аннулировал судебный процесс, в котором рассматривался иск трех американок (2 из которых не являются жителями штата) против американской компании Johnson & Johnson. Пострадавшие обвиняли компанию в том, что использование продукции Johnson & Johnson с содержанием талька может привести к возникновению рака яичников. При этом этикетки таких товаров не содержат предупреждений о риске развития онкологических заболеваний.

Отмечается также, что большинство других исков по этому вопросу также были поданы в суд города Сент-Луис пострадавшими, проживающими за пределами штата Миссури. Штаб-квартира Johnson & Johnson расположена в штате Нью-Джерси.

Таким образом, решение Верховного суда может коснуться и других исков против Johnson & Johnson, а также дела об антидепрессанте Paxil (GlaxoSmithKline).

Автор: Анна Колесова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
суд
США
Johnson & Johnson
Компании
Bristol-Myers Squibb Bristol-Myers Squibb (BMS) – американская фармацевтическая компания с штаб-квартирой в Нью-Йорке.
GlaxoSmithKline GlaxoSmithKline plc (GSK, LSE: GSK, NYSE: GSK) — британская фармацевтическая компания, одна из крупнейших в мире. Штаб-квартира — в Брентфорде, пригороде Лондона.
Johnson & Johnson Johnson & Johnson (рус. Джонсон энд Джонсон) — американская компания, крупный производитель косметических и санитарно-гигиенических товаров, а также медицинского оборудования. Входит в список Fortune 1000. Штаб-квартира — в городе Нью-Брансуик, штат Нью-Джерси (США).
Фармвестник-ТВ
19.06 «7 дней за 7 минут» с Николаем Борисоглебским
14.06 «У редакционного камина» с Дмитрием Ефимовым
13.06 «ФармNEWS»: РАФМ: «Новая логистика против старой дистрибуции. Причины. Преимущества. Недостатки»
08.06 «Актуальное интервью» с Игорем Крыловым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
Помогал детям и баста
В I квартале объем закупок УЗИ-аппаратов в России снизился на 9,2%
Правда в глаза
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