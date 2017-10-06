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Лента · В мире
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Суд в США признал вину AbbVie в искажении информации о рисках применения препарата AndroGel

06.10.2017

В минувший четверг суд США вынес решение о выплате компанией AbbVie Inc более 140 млн долл. в пользу истца, заявившего, что компания представила искаженную информацию о рисках приема препарата заместительной терапии тестостероном AndroGel, в результате чего истец пережил сердечный приступ, сообщает агентство Reuters.

Решение суда, оглашенное в федеральном суде Чикаго, вынесено в связи с судебным иском резидента штата Теннесси Джефри Конрада и его жены, внесенного в 2015 г. Это второе судебное решение против компании AbbVie, вынесенное по одному из более чем 6 тыс. аналогичных исков против AbbVie и других компаний, консолидированных в суде Чикаго.

Представитель AbbVie заявил, что в компании разочарованы вынесенным приговором и намерены его обжаловать.

В представленных суду документах компании утверждается, что сердечный приступ Конрада был вызван другими факторами, такими как ожирение и повышенное артериальное давление. В них также отрицается представление ложной информации о безопасности препарата AndroGel. Препарат является одним из лидеров в сегменте средств заместительной терапии тестостероном. В 2016 г. его продажи составили 675 млн долл.

В 2014 г. FDA созвало консультативный комитет для обсуждения нежелательных реакций со стороны сердечно-сосудистой системы, связанных с заместительной терапией тестостероном. По рекомендации комитета, в мае 2015 г. регулятор потребовал от AbbVie включить предостережение о сердечно-сосудистых рисках в инструкцию по применению AndroGel.

Автор: Татьяна Кублицкая, «Фармацевтический вестник»
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Метки
AbbVie
Компании
AbbVie AbbVie – американская биофармацевтическая компания, основана 1 января 2013 г. после разделения Abbott Laboratories. AbbVie котируется на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), на бирже NYSE Euronext Paris, начиная с 2 января 2013 года, под символом «ABBV». Штаб-квартира в городе Северный Чикаго, штат Иллинойс.
Фармвестник-ТВ
05.10 «Актуальный репортаж»: Конференция «Прямой контракт: выигрывают все!»
29.09 «Актуальное интервью» с Константином Тиуновым
28.09 «Актуальный репортаж»: II Всероссийская GMP-конференция
26.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 21
СВЕЖИЙ НОМЕР
Октябрь №31
Герман Клименко призывает врачей шагать в ногу с новой реальностью
Эксперты обсудили итоги и перспективы фармацевтической отрасли
Минздрав предлагает внимательно считать размеры преференций
Через четыре года «Биокад» будет выпускать на территории Москвы 22 противоопухолевых препарата
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