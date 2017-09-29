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Специалисты в области онкологии высоко оценивают перспективы иммунобиологических препаратов

29.09.2017
Фото: автор

В ходе международной пресс-конференции компании Janssen, прошедшей в Шаффхаузене (Швейцария), была затронута тема применения инновационных иммунобиологических препаратов в лечении онкологических заболеваний. По мнению экспертов, ЛП этой группы могут изменить парадигму онкотерапии. Подробностями с корреспондентом «ФВ» в ходе эксклюзивных интервью поделились участники пресс-конференции.

3ecdad2cf44058d89d77cfcf352abc6b.jpgКак подчеркнул профессор Рэй Паулс, руководитель отдела гематологии лондонского Центра по борьбе с раком, иммунобиологические препараты последнего поколения уже сегодня доказывают свою эффективность. Он, в частности привел примеры, когда препараты этой группы позволили избежать проведения курса химиотерапии пациентов с множественной миеломой.

Тем не менее, наиболее эффективным в лечении раковых заболеваний остается комплексный подход, считает профессор. «Не думаю, что в ближайшие годы возможно создание универсального лекарства, которое будет эффективно при всех видах онкологий», - рассказал он.

facd1c6aa9167aabfb12c52e01d8cd86.jpg«Единой терапии на сегодняшний день не существует, - согласился с коллегой вице-президент онкологического направления компании Janssen Марк Вилдгуст. «Пока компонент иммунобиологического препарата, как правило, добавляется к стандартной химиотерапии, - подчеркнул он. – Но при этом нужно соблюдать осторожность, чтобы химиотерапия и иммуноонкология не мешали друг другу».

О глобальных выводах говорить пока рано, но перспективы инновационных иммунобиологических препаратов оцениваются высоко. «Первые результаты после их применения однозначно говорят об улучшении выживаемости пациентов без дальнейшей прогрессии заболевания», - заявил Марк Вилдгуст.

При этом он отметил, что для окончательных выводов об их эффективности потребуется не менее 5-7 лет. Это связано с тем, что пока исследования проходят в основном на стадии рецидива заболевания.

Автор: Сергей Рякин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Janssen
Фармвестник-ТВ
29.09 «Актуальное интервью» с Константином Тиуновым
28.09 «Актуальный репортаж»: II Всероссийская GMP-конференция
26.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 21
26.09 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №30
Аптечным организациям опять устанавливают новые правила
Тогда мы идем к вам
Крупнейший игрок может выжить на рынке за счет синергии производства и дистрибуции
Вопросы подготовки самостоятельного управленца остро стоят и для аптек, и для больших компаний
Одноразовые технологии в биофармацевтическом производстве позволяют снизить капитальные затраты
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