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Лента · В мире
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Сотрудники EMA выбирают Амстердам

28.09.2017

В Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA) заявили, что в случае неправильного выбора местоположения новой штаб-квартиры после Brexit оно может лишиться более 70% своих сотрудников, сообщает FirstWord Pharma. Руководство EMA провело опрос среди сотрудников, в котором приняли участие 98% штата. В самом агентстве назвать 19 городов-кандидатов отказались, но, по данным информационного портала Politico, уверенно лидирует Амстердам.

Опрос показал, что свыше 65% сотрудников останутся в EMA, если штаб-квартира переедет в один из пяти обсуждаемых городов, а при самом хорошем сценарии агентство сохранит 81% штата.

В восьми случаях в агентстве готовы остаться 6–28% сотрудников. И только в случае переезда в один из предлагаемых городов EMA не сможет выполнять свои функции, что вызовет кризис в здравоохранении. При одобрении новых препаратов Европа попадет в зависимость от США и Японии.

В EMA отметили, что даже при переезде в самые популярные среди сотрудников города, агентству придется сократить наименее приоритетные программы и инициативы, в т.ч. в области общественного здравоохранения, с полным восстановлением деятельности в течение 2–3 лет. Расположение штаб-квартиры в наименее популярных городах приведет к необратимым последствиям для Европы.

Главы стран-членов ЕС обсудят местоположение штаб-квартиры EMA на саммите в октябре 2017 г. Решение ожидается уже в ноябре.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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26.09 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
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Сентябрь №30
Аптечным организациям опять устанавливают новые правила
Тогда мы идем к вам
Крупнейший игрок может выжить на рынке за счет синергии производства и дистрибуции
Вопросы подготовки самостоятельного управленца остро стоят и для аптек, и для больших компаний
Одноразовые технологии в биофармацевтическом производстве позволяют снизить капитальные затраты
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