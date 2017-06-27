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Сколько зарабатывают рэпы в США

27.06.2017

Средний общий доход медицинского представителя в США составляет 125 тыс. долл. в год, при этом ежегодный базовый оклад равен в среднем 85,5 тыс. долл., сообщает «Фармперсонал». Таковы результаты исследования The 2017 Medical Sales Salary Report, представленного экспертами портала medreps.com.

Интересно, что выше всего заработки медпредставителей, работающих на рынке медицинских изделий с продуктами для хирургии - свыше 160 тыс. долл. США (базовая зарплата 88 тыс. долл.) Для сравнения, в продажах лекарственных препаратов представители зарабатывают в год 159 тыс. долл. (базовая часть - 103 тыс. долл.)

Размер и тип компании также оказывают свое влияние на размер дохода. Небольшие компании-производители платят своим сотрудникам больше (160 тыс. долл. в год), чем крупные (156 тыс. долл.) и средние игроки (149 тыс. долл.) У компаний-производителей зарплаты существенно выше, чем у дистрибьюторов ЛС.

Примечательно, что зарплаты у медпредставителей-женщин (128 тыс. долл.) ниже, чем у мужчин (154 тыс. долл. )

За год (с 2016 по 2017 гг.) доходы полевых сотрудников американских компаний, работающих на медицинском рынке, выросли в среднем на 2 тыс. долл. США.

Автор: Наталья Маскина, «Фармперсонал»
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Метки
медпредставители
зарплата
США
Фармвестник-ТВ
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22.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 9(14)
19.06 «7 дней за 7 минут» с Николаем Борисоглебским
14.06 «У редакционного камина» с Дмитрием Ефимовым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №21
Фармпром сажают на диету
Current issue #21, 2017
Еще не NICE
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