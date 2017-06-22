Shire получила одобрение FDA на препарат для лечения СДВГ

Ирландская фармацевтическая компания Shire получила одобрение FDA на препарат для лечения синдрома дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) пролонгированного действия Mydayis, сообщает Reuters. Препарат предназначен для лечения детей старше 12 лет и взрослых.

Mydayis, прежде известный как SHP465, содержит amphetamine, как и более ранний препарат Adderall XR, однако действует в течение 16 часов, в отличие от Adderall XR (12 часов).

По прогнозу Shire, к 2020 г. ежегодный объем продаж Mydayis может составить 500 млн долл., что значительно превышает прогноза аналитиков, опрошенных Thomson Reuters (294 млн долл.).

Как отмечают эксперты инвестиционно-аналитической компании Jefferies, в случае с разработанными Shire препаратами для лечения СДВГ объем продаж всегда превышает прогнозы аналитиков.

Shire впервые направила заявку в FDA на одобрение Mydayis в 2006 г, но регулятор тогда затребовал дополнительные данные.