Shire делит бизнес на два подразделения

В результате первой стадии стратегического исследования своей деятельности ирландская фармацевтическая компания Shire объявила о разделении бизнеса на два подразделения специализирующихся в области неврологии и редких заболеваний соответственно, сообщает FirstWord Pharma.

Как отметили в компании, совет директоров пришел к выводу, что неврологическое направление требует дополнительного внимания и инвестиций.

Ранее руководство Shire не исключало возможности продажи или выделения в самостоятельную компанию портфеля препаратов для лечения неврологических заболеваний, в т.ч. препарата для терапии синдрома дефицита внимания с гиперактивностью Vyvanse (lisdexamfetamine). По оценкам экспертов, в качестве самостоятельной компании этот бизнес может иметь рыночную капитализацию в размере 8,5 млрд долл.

За 12 месяцев по 30 июня 2017 г. около 70% общего объема продаж Shire пришлось на препараты для лечения редких заболеваний.

Компания планирует начать предоставлять отдельную отчетность по двум бизнесам уже с I квартала 2018 г.

В процессе второй стадии стратегического исследования бизнеса будут рассматриваться стратегические альтернативы обоих бизнесов, включая раздельный листинг. Результаты станут известны во 2-й половине года.

Shire понизила прогноз по объему продаж к 2020 г. до 17–18 млрд долл. Ранее ожидалось, что этот показатель составит 20 млрд долл. В компании снижение прогноза объясняют ростом конкуренции, в т.ч. в сегменте препаратов для лечения заболеваний крови.