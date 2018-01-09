 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
09.01 Показатели за 2017 год: «Фармацевтический вестник», «Фармвестник-ТВ», «Медицинский вестник»
02.01 «365 дней за 7 минут» с «Фармацевтическим вестником»
25.12 «У редакционного камина» с Вадимом Яцуком
21.12 «7 дней за 7 минут» с Евгением Нифантьевым
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Декабрь №42
На конференции обсудили нарушения аптечных правил
Диагностика HR
Механизм хороший, но надо вытряхнуть пыль
Ставка на звезды и новые технологии
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В мире
29

Shire делит бизнес на два подразделения

09.01.2018

В результате первой стадии стратегического исследования своей деятельности ирландская фармацевтическая компания Shire объявила о разделении бизнеса на два подразделения специализирующихся в области неврологии и редких заболеваний соответственно, сообщает FirstWord Pharma.

Как отметили в компании, совет директоров пришел к выводу, что неврологическое направление требует дополнительного внимания и инвестиций.

Ранее руководство Shire не исключало возможности продажи или выделения в самостоятельную компанию портфеля препаратов для лечения неврологических заболеваний, в т.ч. препарата для терапии синдрома дефицита внимания с гиперактивностью Vyvanse (lisdexamfetamine). По оценкам экспертов, в качестве самостоятельной компании этот бизнес может иметь рыночную капитализацию в размере 8,5 млрд долл.

За 12 месяцев по 30 июня 2017 г. около 70% общего объема продаж Shire пришлось на препараты для лечения редких заболеваний.

Компания планирует начать предоставлять отдельную отчетность по двум бизнесам уже с I квартала 2018 г.

В процессе второй стадии стратегического исследования бизнеса будут рассматриваться стратегические альтернативы обоих бизнесов, включая раздельный листинг. Результаты станут известны во 2-й половине года.

Shire понизила прогноз по объему продаж к 2020 г. до 17–18 млрд долл. Ранее ожидалось, что этот показатель составит 20 млрд долл. В компании снижение прогноза объясняют ростом конкуренции, в т.ч. в сегменте препаратов для лечения заболеваний крови.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
07.12.2017 Shire и Rani будут совместно разрабатывать Фактор VIII для приема внутрь
01.12.2017 Топ-менеджер Bayer возглавит научно-исследовательское направление Shire
31.10.2017 Квартальные продажи Shire выросли на 7%
20.09.2017 Препарат для лечения СДВГ показал хорошие результаты в процессе КИ в Японии
16.08.2017 Shire подала заявку на регистрацию в Европе препарата lifitegrast
Метки
Shire Plc
Фармвестник-ТВ
09.01 Показатели за 2017 год: «Фармацевтический вестник», «Фармвестник-ТВ», «Медицинский вестник»
02.01 «365 дней за 7 минут» с «Фармацевтическим вестником»
25.12 «У редакционного камина» с Вадимом Яцуком
21.12 «7 дней за 7 минут» с Евгением Нифантьевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Декабрь №42
На конференции обсудили нарушения аптечных правил
Диагностика HR
Механизм хороший, но надо вытряхнуть пыль
Ставка на звезды и новые технологии
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Январь 2018
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 01 02 03 04
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения