Сенаторы-республиканцы обнародуют законопроект о здравоохранении в четверг

Сенаторы-республиканцы намерены обнародовать законопроект о здравоохранении в четверг, сообщает Reuters.

В течение нескольких недель республиканцы за закрытыми дверями работали над законопроектом, который может послужить заменой Закона о доступном медицинском обслуживании (Obamacare).

В прошлом месяце Палата представителей одобрила свою версию законопроекта. Однако Бюджетное управление Конгресса США (CBO) заявило о том, что в случае принятия нового законопроекта, предложенного Палатой представителей, к 2026 г. 23 млн американцев могут потерять медицинскую страховку. Тогда Президент США Дональд Трамп призвал законодателей разработать более «щедрый» законопроект, не исключив возможности увеличения его финансирования. Как сообщил лидер большинства в Сенате Митч Макконнелл, законопроект Сената будет отличаться от предложения Палаты представителей.

Одним из ключевых вопросов, вызывающих большое количество споров, является судьба программы для бедных Medicaid. Ранее власти намеревались ограничить расширение и урезать финансирование этой программы.