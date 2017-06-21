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Сенаторы-республиканцы обнародуют законопроект о здравоохранении в четверг

21.06.2017

Сенаторы-республиканцы намерены обнародовать законопроект о здравоохранении в четверг, сообщает Reuters.

В течение нескольких недель республиканцы за закрытыми дверями работали над законопроектом, который может послужить заменой Закона о доступном медицинском обслуживании (Obamacare).

В прошлом месяце Палата представителей одобрила свою версию законопроекта. Однако Бюджетное управление Конгресса США (CBO) заявило о том, что в случае принятия нового законопроекта, предложенного Палатой представителей, к 2026 г. 23 млн американцев могут потерять медицинскую страховку. Тогда Президент США Дональд Трамп призвал законодателей разработать более «щедрый» законопроект, не исключив возможности увеличения его финансирования. Как сообщил лидер большинства в Сенате Митч Макконнелл, законопроект Сената будет отличаться от предложения Палаты представителей.

Одним из ключевых вопросов, вызывающих большое количество споров, является судьба программы для бедных Medicaid. Ранее власти намеревались ограничить расширение и урезать финансирование этой программы.

Автор: Анна Колесова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
здравоохранение
США
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13.06 «ФармNEWS»: РАФМ: «Новая логистика против старой дистрибуции. Причины. Преимущества. Недостатки»
08.06 «Актуальное интервью» с Игорем Крыловым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
Помогал детям и баста
В I квартале объем закупок УЗИ-аппаратов в России снизился на 9,2%
Правда в глаза
Current issue #20, 2017
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