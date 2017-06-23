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Сенаторы-республиканцы обнародовали законопроект о здравоохранении

23.06.2017

Сенаторы-республиканцы обнародовали законопроект о здравоохранении, который может стать заменой Закона о доступном медицинском обслуживании (Obamacare), cообщает Reuters.

В течение нескольких недель республиканцы во главе с лидером большинства в Сенате Митчем Макконнеллом за закрытыми дверями работали над данным законопроектом. Демократы выражали недовольство тем, что законопроект обсуждался на закрытых заседаниях.

Авторы законопроекта предлагают ограничить расширение Medicaid. В отличие от версии Палаты представителей, сокращение финансирования этой программы будет происходить постепенно, однако в долгосрочной перспективе окажется более значительным. Также сенаторы-республиканцы предложили предоставлять малоимущим для приобретения медстраховки более щедрые субсидии, чем в законопроекте Палаты представителей. Размер субсидии будет зависеть от дохода гражданина, а не от возраста, как предлагалось ранее. Обе версии законопроекта предусматривают ликвидацию многих налогов для обеспеченных американцев. Гражданам, у которых нет медстраховки, не придется платить штраф.

Четверо консерваторов заявили о том, что не готовы поддержать такую версию законопроекта. Демократы голосовать за предложение сенаторов-республиканцев также не собираются.

Автор: Анна Колесова, «Фармацевтический вестник»
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14.06 «У редакционного камина» с Дмитрием Ефимовым
13.06 «ФармNEWS»: РАФМ: «Новая логистика против старой дистрибуции. Причины. Преимущества. Недостатки»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
Помогал детям и баста
В I квартале объем закупок УЗИ-аппаратов в России снизился на 9,2%
Правда в глаза
Current issue #20, 2017
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