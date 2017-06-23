Сенаторы-республиканцы обнародовали законопроект о здравоохранении, который может стать заменой Закона о доступном медицинском обслуживании (Obamacare), cообщает Reuters.

В течение нескольких недель республиканцы во главе с лидером большинства в Сенате Митчем Макконнеллом за закрытыми дверями работали над данным законопроектом. Демократы выражали недовольство тем, что законопроект обсуждался на закрытых заседаниях.

Авторы законопроекта предлагают ограничить расширение Medicaid. В отличие от версии Палаты представителей, сокращение финансирования этой программы будет происходить постепенно, однако в долгосрочной перспективе окажется более значительным. Также сенаторы-республиканцы предложили предоставлять малоимущим для приобретения медстраховки более щедрые субсидии, чем в законопроекте Палаты представителей. Размер субсидии будет зависеть от дохода гражданина, а не от возраста, как предлагалось ранее. Обе версии законопроекта предусматривают ликвидацию многих налогов для обеспеченных американцев. Гражданам, у которых нет медстраховки, не придется платить штраф.

Четверо консерваторов заявили о том, что не готовы поддержать такую версию законопроекта. Демократы голосовать за предложение сенаторов-республиканцев также не собираются.