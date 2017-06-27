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Сделка по приобретению Stada не состоялась

27.06.2017

Консорциум частных инвестиционных фондов Bain Capital LLC и Cinven Group Ltd. заявил о том, что запланированная сделка по приобретению немецкой фармацевтической компании Stada Arzneimittel за 5,3 млрд евро (5,9 млрд долл.) не состоялась, сообщает Reuters.

Как говорится в заявлении, на момент окончания срока действия тендера консорциуму удалось выкупить 65,52 % акций вместо необходимых 67,5%.

Исполнительный директор Stada Маттиас Виденфельс отметил, что итог голосования следует воспринимать как поддержку стратегического развития компании и проявление доверия. Он также подчеркнул, что аннулирование сделки не скажется на прогнозах объема продаж в 2017 и 2019 гг.

По немецкому законодательству в области слияний/поглощений, Bain Capital и Cinven могут предпринять новую попытку приобретения Stada минимум через год.

В феврале 2017 г. Stada подтвердила получение двух необязательных предложений о приобретении, одно из которых поступило от Cinven, предложившей 3,6 млрд евро (4 млрд долл.). Второй потенциальный покупатель назван не был. Позднее немецкая компания подтвердила получение предложения от частного инвестиционного фонда Advent International и еще одной неназванной стороны, предположительно Bain Capital.

По мнению информированных источников, маловероятно, что Advent или ее партнер Permira выступят с новым предложением, поскольку сумма их первоначального предложения была ниже, чем у Bain Capital и Cinven.

Между тем, в мае текущего года заинтересованность в приобретении Stada выразила китайская фармкомпания Shanghai Pharmaceutical, однако официального предложения от нее пока не поступило.

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Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Stada
Фармвестник-ТВ
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14.06 «У редакционного камина» с Дмитрием Ефимовым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №21
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