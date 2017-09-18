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Лента · В мире
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Сделано «захватывающее» открытие на пути создания вакцины против глобальных вирусов

18.09.2017

Ученые из Университета Саутгемптона (Англия) совершили значительное открытие в процессе разработки вакцины против вируса Zika, лихорадки денге и гепатита C, поражающих миллионы людей во всем мире, сообщает сайт WorldPharmaNews. В исследовании, результаты которого опубликованы в журнале Science Immunology, ученые показали, что естественные клетки-киллеры (NK-клетки), являющиеся основой иммунной системы организма, способны распознавать многие вирусы, включая глобальные патогены, такие как вирусы Zika, лихорадки денге и гепатита C, с помощью одного рецептора – KIR2DS2.

Ведущий исследователь, профессор гепатологии Салим Хаку назвал результаты исследования «захватывающими» и способными изменить способ таргетирования вирусов вакцинами, но предупредил при этом, что исследование находится на ранней стадии, и что для проверки его результатов потребуется проведение исследований на животных / клинических исследований.

Вакцины «работают», стимулируя иммунный ответ на белках оболочки вируса, что позволяет организму бороться с вирусом и распознавать его в будущем. Однако, вирусы способны менять белки оболочки, что помогает им «уходить» от антител; это означает, что вакцинация против некоторых вирусов весьма затруднительна.

Группа ученых из Саутгемптона продемонстрировала, что данный рецептор NK-клеток способен таргетировать неизменяемую часть вируса, называемую геликаза NS3; это – эссенциальный белок для правильной «работы» вируса. В отличие от других белков, геликаза NS3 остается неизменной, что позволяет иммунной системе «ухватиться» за нее и позволить NK-клеткам разбираться с угрозой.

По словам профессора Хаку, геликаза NS3 может явиться ключом к «вскрытию обороны» летальных вирусов, поражающих множество людей во всем мире. Поистине захватывающим является следующее открытие: в геликазе NS3 других вирусов, аналогичных вирусам гепатита C, таких как вирусы Zika и лихорадки денге, тропической лихорадки, японского энцефалита и, по сути, всех флавивирусов, имеется регион, распознаваемый одним и тем же рецептором KIR2DS2. Профессор Хаку выразил надежду на то, что таргетирование данного региона геликазы NS3 позволит создать новый тип вакцины на основе естественных клеток-киллеров, что поможет защитить людей от указанных инфекций.

Автор: Татьяна Кублицкая, «Фармацевтический вестник»
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Метки
вирус
вакцина
открытие
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06.09 «У редакционного камина» с Вадимом Власовым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №28
В Москве продолжается борьба за клинические исследования
Current issue #28, 2017
Продуктовым ритейлерам надо будет потрудиться для реализации аптечного проекта
Каждая кампания по вакцинации от гриппа сопровождается общественными дискуссиями о пользе и безопасности прививок
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