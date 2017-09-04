Sanofi выходит из партнерства с правительством США в разработке вакцины против вируса Zika

Французская фармкомпания Sanofi заявила о том, что ее сотрудничество с правительством США в сфере разработки вакцины против вируса Zika подходит к концу, сообщает FiercePharma.

Sanofi не предполагала подобного развития события, вступая в партнерские отношения с армией США для разработки вакцины. Но в тот момент, когда французский фармпроизводитель вел переговоры относительно исключительной лицензии, правительство отказалось от сотрудничества.

По заявлению компании, сделанному в минувшую пятницу, это означает, что компания прекратит дальнейшие разработки и не передаст армии США лицензию на перспективную кандидатную вакцину против вируса Zika. BARDA, исследовательское подразделение Министерства здравоохранения и социального обеспечения США, выделило 43 млн долл. на финансирование разработки вакцины; 130 млн долл. будут выделены дополнительно, если вакцина будет доведена до клинических исследований поздних стадий.

Партнеры проекта обвинили во всем «изменчивую эпидемиологическую картину», связанную с вирусом Zika: после начальной взрывной вспышки заболеваемости распространение вируса замедлилось. Согласно заявлению BARDA, данное подразделение продолжит финансирование исследований, связанных с разработкой вакцины; однако, сотрудничество дошло до точки, в которой «разработка будет приостановлена на неопределенное время, но может быть возобновлена при новой вспышке эпидемии».

Первоначально разработкой кандидатной вакцины занимались ученые, связанные с армией США.

Известно, что к вышеуказанному сотрудничеству в текущем году было привлечено пристальное внимание общественности и политиков. Критики требовали ценовых гарантий на случай, если стоимость исследований коммерческой вакцины превысит сумму, приемлемую для исследований, финансируемых за счет средств налогоплательщиков.

В ответ на критические комментарии, руководство Sanofi отмечало, что компания инвестирует в проект собственные исследовательские ресурсы, рискует своими деньгами, персоналом и временем, участвуя в проекте, который может так и не привести к появлению коммерческого продукта, поэтому разговоры о ценовых гарантиях на столь раннем этапе не имеют смысла. Фармпроизводитель указал на то, что предлагаемая лицензия потребует от него выплат при выполнении определенных этапов работ и роялти от продаж в пользу государства.

Со своей стороны, официальный представитель армии США отметил, что эксклюзивные лицензии часто являются единственным способом привлечения компетентного партнера из фармотрасли для подобных проектов по разработке лекарств. Он добавил, что армия не может формировать цены на будущую вакцину.

В ответ на быстрое распространение вируса Zika в 2015 и 2016 гг. ряд фармкомпаний начали сотрудничество с правительством США с целью разработки соответствующих вакцин. Sanofi стала одной из таких компаний. Правительство также сотрудничает с компаниями GlaxoSmithKline и Takeda по двум проектам, связанным с разработкой вакцин против вируса Zika.