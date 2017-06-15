Sanofi планирует ежегодно инвестировать в разработку биопродуктов 600 млн евро

Sanofi объявила о планах инвестировать в разработку биопродуктов, которые поставляют быстрорастущий сектор, 600 млн евро ежегодно в следующие два-три года, передает Reuters.com.

Исполнительный вице-президент по глобальным промышленным вопросам Sanofi Филипп Люскан сообщил, что компания уже вложила в это направление более 3,3 млрд евро за последние пять лет, что составляет львиную долю от общего объема инвестиций в производство - 4,7 млрд евро.

Ранее в текущем году Sanofi и швейцарский производитель Lonza сообщили, что они к 2020 г. потратят 270 млн евро на разработку нового биопрепарата на основе моноклонального антитела.

«В 2012 году 43% нашего портфеля составляли биопрепараты. В 2016 году это было уже 60%, и к 2020 году их доля увеличится еще больше», - сказал Ф. Люскан.

Согласно данным EvaluatePharma, препараты химического синтеза в 2010 г. составляли 70% в топ-100 самых продаваемых в мире препаратов. По прогнозам аналитиков, примерно к 2022 г. их доля снизится до 50%.