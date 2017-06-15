 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
14.06 «У редакционного камина» с Дмитрием Ефимовым
13.06 «ФармNEWS»: РАФМ: «Новая логистика против старой дистрибуции. Причины. Преимущества. Недостатки»
08.06 «Актуальное интервью» с Игорем Крыловым
07.06 «Актуальное интервью» с Дмитрием Морозовым
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
Помогал детям и баста
Правда в глаза
Current issue #20, 2017
Большая семья Innothera
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В мире
54

Sanofi планирует ежегодно инвестировать в разработку биопродуктов 600 млн евро

15.06.2017

Sanofi объявила о планах инвестировать в разработку биопродуктов, которые поставляют быстрорастущий сектор, 600 млн евро ежегодно в следующие два-три года, передает Reuters.com.

Исполнительный вице-президент по глобальным промышленным вопросам Sanofi Филипп Люскан сообщил, что компания уже вложила в это направление более 3,3 млрд евро за последние пять лет, что составляет львиную долю от общего объема инвестиций в производство - 4,7 млрд евро.

Ранее в текущем году Sanofi и швейцарский производитель Lonza сообщили, что они к 2020 г. потратят 270 млн евро на разработку нового биопрепарата на основе моноклонального антитела.

«В 2012 году 43% нашего портфеля составляли биопрепараты. В 2016 году это было уже 60%, и к 2020 году их доля увеличится еще больше», - сказал Ф. Люскан.

Согласно данным EvaluatePharma, препараты химического синтеза в 2010 г. составляли 70% в топ-100 самых продаваемых в мире препаратов. По прогнозам аналитиков, примерно к 2022 г. их доля снизится до 50%.

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
14.06.2017 Praluent эффективен в лечении диабета с высоким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний
16.05.2017 Наира Адамян: есть несколько поводов для беспокойства в плане регулирования фармрынка
02.05.2017 В I квартале 2017 г. объем продаж Sanofi составил 8,6 млрд евро
21.04.2017 Противоэпилептический препарат может являться причиной врожденных дефектов во Франции
19.04.2017 ВОЗ призвала фармотрасль оказать поддержку в борьбе с тропическими заболеваниями
Метки
Sanofi
биопрепараты
Фармвестник-ТВ
14.06 «У редакционного камина» с Дмитрием Ефимовым
13.06 «ФармNEWS»: РАФМ: «Новая логистика против старой дистрибуции. Причины. Преимущества. Недостатки»
08.06 «Актуальное интервью» с Игорем Крыловым
07.06 «Актуальное интервью» с Дмитрием Морозовым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
Помогал детям и баста
Правда в глаза
Current issue #20, 2017
Большая семья Innothera
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Июнь 2017
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 01 02
15.06 Конференция «Локализация производства в фармацевтической отрасли»
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция История Рекламодателям Мобильный ФВ
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармкружок Карьера ФВ-аналитика Пользовательское соглашение

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения