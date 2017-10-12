 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
11.10 «Актуальный репортаж»: IX Международная конференция «Что происходит на фармацевтическом рынке?»
10.10 «У редакционного камина» с Сергеем Цыбом
09.10 «7 дней за 7 минут» с Олегом Астафуровым
06.10 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 22
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Октябрь №32
Результаты проверок GMP российских и зарубежных инспекторатов часто отличаются
Революции не будет
Расходы на лекарства из бюджетов всех уровней в следующем году могут остаться на уровне 2017 года
Фармацевтический рынок России традиционно демонстрирует аномальные тренды
Эксперты рассчитывают на межведомственный пересмотр проекта методики определения предельных отпускных цен на лекарства
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В мире
75

Sanofi инвестирует 170 млн евро в предприятие по производству вакцин во Франции

12.10.2017

Французская фармацевтическая компания Sanofi намерена инвестировать 170 млн евро (202 млн долл.) в расширение предприятия по производству вакцин в г. Валь-де-Рёй (Франция), сообщает Reuters. Таким образом компания планирует увеличить производство противогриппозной вакцины VaxigripTetra и продавать ее в 70 странах. В настоящее время вакцина доступна в 20 европейских странах.

Производство на модернизированном предприятии начнется в 2022 г.

Как отметил исполнительный вице-президент Sanofi и руководитель Sanofi Pasteur Дэвид Лоу, заболеваемость гриппом остается одной из главных проблем в области здравоохранения. По данным ВОЗ, ежегодно в мире от гриппа умирают 250–500 тыс. человек.

Кроме Sanofi, лидерами по производству сезонных противогриппозных вакцин являются британская GlaxoSmithKline и Seqirus (подразделение CSL).

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
06.10.2017 Частные инвестфонды заинтересованы в приобретении европейского дженерикового бизнеса Sanofi
31.07.2017 Сергей Мастягин назначен на должность National Sales Manager в компании Sanofi в России
31.07.2017 Квартальный объем продаж Sanofi вырос на 6,4%
21.07.2017 Биосимиляр Lusduna компании Merck сможет конкурировать с Lantus не сразу
20.07.2017 Ablynx и Sanofi подписали соглашение на сумму до 2,8 млрд долл.
Метки
Sanofi Pasteur
Sanofi
Компании
Sanofi Диверсифицированная фармацевтическая компания. До лета 2011 года Sanofi-Aventis. Является одной из лидирующих мировых фармацевтических корпораций. Работает более, чем в ста странах. Штаб-квартира компании находится в Париже.
Фармвестник-ТВ
11.10 «Актуальный репортаж»: IX Международная конференция «Что происходит на фармацевтическом рынке?»
10.10 «У редакционного камина» с Сергеем Цыбом
09.10 «7 дней за 7 минут» с Олегом Астафуровым
06.10 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 22
СВЕЖИЙ НОМЕР
Октябрь №32
Результаты проверок GMP российских и зарубежных инспекторатов часто отличаются
Революции не будет
Расходы на лекарства из бюджетов всех уровней в следующем году могут остаться на уровне 2017 года
Фармацевтический рынок России традиционно демонстрирует аномальные тренды
Эксперты рассчитывают на межведомственный пересмотр проекта методики определения предельных отпускных цен на лекарства
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Октябрь 2017
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 01 02 03 04 05
11.10 — 13.10 Международная выставка лекарственных препаратов, пищевых и биологически активных добавок «Фармация»
11.10 — 13.10 5-я Международная выставка «Фармация»
11.10 — 13.10 III Российский конгресс лабораторной медицины
12.10 — 13.10 Международный конгресс «Информационные технологии в медицине»
12.10 Повтор онлайн-семинара «Специализированная пищевая продукция в аптечных организациях. Требования технических регламентов»
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения