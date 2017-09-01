 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
29.08 «У редакционного камина» с Александром Кондратьевым
28.08 «7 дней за 7 минут» с Еленой Неволиной
24.08 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 13(18)
22.08 «7 дней за 7 минут» с Викрамом Пуния
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №26
Нехватка фармацевтов и провизоров может привести к закрытию аптек
Рейтинг российских фармдистрибьюторов по итогам I—II кварталов 2017 года
Перечень ЖНВЛП предлагается дополнить инновационными препаратами для лечения орфанных заболеваний
Российские производители медизделий категорически против изменения механизма «третий лишний»
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В мире
206

Salford Lung Study – как электронные медицинские карты и базы данных меняют дизайн исследований эффективности препаратов

01.09.2017

Компания GSK объявила о положительных результатах инновационного исследования Salford Lung Study в бронхиальной астме, в котором приняли участие 4233 пациента, получавшие лечение в условиях обычной клинической практики.

Обычно для установления эффективности и безопасности препарата проводятся хорошо известные специалистам двойные слепые рандомизированные клинические исследования. Важность таких исследований трудно переоценить, однако они проводятся в строго контролируемых условиях. Например, в такие исследования включают тщательно отобранных пациентов с исследуемой патологией, однако, например, из-за отсутствия сопутствующих заболеваний, такие пациенты будут отличаются от целевой популяции в обычной клинической практике. Отличается и квалификация медицинских работников – как правило, исследователями становятся более подготовленные и опытные врачи. Наконец, тщательный контроль, постоянные напоминания о необходимости приема препарата и посещения врача влияют и на поведение пациентов, а значит, оказывают влияние на значимые для пациентов исходы.

В свою очередь исследования, которые проводятся в условиях обычной клинической практики, позволяют специалистам получить данные, отражающие то, как медицинские работники и пациенты могут применять препарат в повседневной жизни.

Исследование Salford Lung Study стало первым научным проектом объединившим рандомизированные исследования и реальную клиническую практику. Целью исследования было проведение более полной оценки потенциальной ценности препарата вилантерол/ флутиказона фуроат для достижения контроля над астмой в условиях реальной клинической практики.

Исследование Salford Lung Study проходило в 74 центрах оказания первичной медицинской помощи, расположенных в Солфорде и Южном Манчестере (Великобритания) и его окрестностях.. Совместить необходимый для научной достоверности контроль, практически не вмешиваясь в обычную клиническую практику и жизнь пациентов, стало возможным благодаря технологиям big data, позволяющим получать и анализировать информацию из разрозненных источников, таких как электронные медицинские карты, базы данных первичной и специализированной медицинской помощи, данные о продажах в аптеках.

В исследование были включены все взрослые пациенты, ранее обращавшиеся в медицинские центры и получавшие в них обычную поддерживающую терапию бронхиальной астмы. Число критериев исключения было минимальным, и в исследование были включены пациенты с широким спектром демографических характеристик.

Из 4233 включенных пациентов путем рандомизации была сформирована группа для получения исследуемого препарата. Остальные пациенты продолжали получать обычную терапию. В начале исследования у 72% пациентов отсутствовал контроль бронхиальной астмы.

Пациентов наблюдали на протяжении 52 недель. Во время исследования врачи могли изменять или заменять терапию в любой момент, как это происходит в обычной клинической практике, единственным исключением являлся переход с обычной терапии на исследуемый препарат вилантерол/ флутиказона фуроат.

Согласно протоколу исследования только на 12-й, 24-й и 40-й неделях с пациентами связывались по телефону. Во время этих телефонных звонков пациентов просили ответить на вопросы теста контроля астмы (АСТ). На 24-й и 52-й неделях пациенты также отвечали по телефону на вопросы стандартного опросника оценки качества жизни пациентов с бронхиальной астмой. В течение 12-го месяца состоялся личный визит.

С помощью интегрированной в систему медицинского обслуживания электронной базы данныхкоманда исследователей могла отслеживать все госпитализации, посещения поликлиники, а также данные амбулаторной помощи, в том числе все контакты с медицинскими работниками вне рабочих часов.

В результате это исследование продемонстрировало, что у значимо большего числа пациентов с бронхиальной астмой, начавших терапию исследуемым препаратом, было достигнуто улучшение контроля бронхиальной астмы по сравнению с пациентами, которые продолжали получать обычную терапию. Обычная терапия включала ингаляционные глюкокортикостероиды, применявшиеся в виде монотерапии или в виде комбинаций ингаляционные глюкокортикостероиды/ бета-агонист длительного действия.

В первичном анализе эффективности на 24-й неделе у значимо большего процента пациентов (71%) с неконтролируемой бронхиальной астмой, начавших терапию вилантеролом/ флутиказона фуроатом, был достигнут лучший контроль симптомов бронхиальной астмы, определенный с помощью теста ACT, по сравнению с пациентами, продолжавшими получать обычную терапию (56%). Статистически значимые результаты были также отмечены на 12-й, 40-й и 52-й неделях исследования.

Данные Salford Lung Study будут представлены в будущих публикациях и доступны на сайте clinicaltrials.gov.

Материалы по теме
23.08.2017 GlaxoSmithKline вступает в альянс с Alibaba для захвата китайского рынка вакцин против ВПЧ
07.08.2017 GlaxoSmithKline не исключает возможность покупки United Therapeutics
26.07.2017 Квартальный объем продаж рецептурных препаратов GlaxoSmithKline увеличился на 12%
26.07.2017 GlaxoSmithKline сворачивает работу над 30 исследовательскими программами
24.07.2017 Препарат Zostavax компании Merck провоцирует новый иск со стороны пациентов
Метки
GlaxoSmithKline
Фармвестник-ТВ
29.08 «У редакционного камина» с Александром Кондратьевым
28.08 «7 дней за 7 минут» с Еленой Неволиной
24.08 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 13(18)
22.08 «7 дней за 7 минут» с Викрамом Пуния
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №26
Нехватка фармацевтов и провизоров может привести к закрытию аптек
Рейтинг российских фармдистрибьюторов по итогам I—II кварталов 2017 года
Перечень ЖНВЛП предлагается дополнить инновационными препаратами для лечения орфанных заболеваний
Российские производители медизделий категорически против изменения механизма «третий лишний»
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Сентябрь 2017
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 01
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения