Salford Lung Study – как электронные медицинские карты и базы данных меняют дизайн исследований эффективности препаратов

Компания GSK объявила о положительных результатах инновационного исследования Salford Lung Study в бронхиальной астме, в котором приняли участие 4233 пациента, получавшие лечение в условиях обычной клинической практики.

Обычно для установления эффективности и безопасности препарата проводятся хорошо известные специалистам двойные слепые рандомизированные клинические исследования. Важность таких исследований трудно переоценить, однако они проводятся в строго контролируемых условиях. Например, в такие исследования включают тщательно отобранных пациентов с исследуемой патологией, однако, например, из-за отсутствия сопутствующих заболеваний, такие пациенты будут отличаются от целевой популяции в обычной клинической практике. Отличается и квалификация медицинских работников – как правило, исследователями становятся более подготовленные и опытные врачи. Наконец, тщательный контроль, постоянные напоминания о необходимости приема препарата и посещения врача влияют и на поведение пациентов, а значит, оказывают влияние на значимые для пациентов исходы.

В свою очередь исследования, которые проводятся в условиях обычной клинической практики, позволяют специалистам получить данные, отражающие то, как медицинские работники и пациенты могут применять препарат в повседневной жизни.

Исследование Salford Lung Study стало первым научным проектом объединившим рандомизированные исследования и реальную клиническую практику. Целью исследования было проведение более полной оценки потенциальной ценности препарата вилантерол/ флутиказона фуроат для достижения контроля над астмой в условиях реальной клинической практики.

Исследование Salford Lung Study проходило в 74 центрах оказания первичной медицинской помощи, расположенных в Солфорде и Южном Манчестере (Великобритания) и его окрестностях.. Совместить необходимый для научной достоверности контроль, практически не вмешиваясь в обычную клиническую практику и жизнь пациентов, стало возможным благодаря технологиям big data, позволяющим получать и анализировать информацию из разрозненных источников, таких как электронные медицинские карты, базы данных первичной и специализированной медицинской помощи, данные о продажах в аптеках.

В исследование были включены все взрослые пациенты, ранее обращавшиеся в медицинские центры и получавшие в них обычную поддерживающую терапию бронхиальной астмы. Число критериев исключения было минимальным, и в исследование были включены пациенты с широким спектром демографических характеристик.

Из 4233 включенных пациентов путем рандомизации была сформирована группа для получения исследуемого препарата. Остальные пациенты продолжали получать обычную терапию. В начале исследования у 72% пациентов отсутствовал контроль бронхиальной астмы.

Пациентов наблюдали на протяжении 52 недель. Во время исследования врачи могли изменять или заменять терапию в любой момент, как это происходит в обычной клинической практике, единственным исключением являлся переход с обычной терапии на исследуемый препарат вилантерол/ флутиказона фуроат.

Согласно протоколу исследования только на 12-й, 24-й и 40-й неделях с пациентами связывались по телефону. Во время этих телефонных звонков пациентов просили ответить на вопросы теста контроля астмы (АСТ). На 24-й и 52-й неделях пациенты также отвечали по телефону на вопросы стандартного опросника оценки качества жизни пациентов с бронхиальной астмой. В течение 12-го месяца состоялся личный визит.

С помощью интегрированной в систему медицинского обслуживания электронной базы данныхкоманда исследователей могла отслеживать все госпитализации, посещения поликлиники, а также данные амбулаторной помощи, в том числе все контакты с медицинскими работниками вне рабочих часов.

В результате это исследование продемонстрировало, что у значимо большего числа пациентов с бронхиальной астмой, начавших терапию исследуемым препаратом, было достигнуто улучшение контроля бронхиальной астмы по сравнению с пациентами, которые продолжали получать обычную терапию. Обычная терапия включала ингаляционные глюкокортикостероиды, применявшиеся в виде монотерапии или в виде комбинаций ингаляционные глюкокортикостероиды/ бета-агонист длительного действия.

В первичном анализе эффективности на 24-й неделе у значимо большего процента пациентов (71%) с неконтролируемой бронхиальной астмой, начавших терапию вилантеролом/ флутиказона фуроатом, был достигнут лучший контроль симптомов бронхиальной астмы, определенный с помощью теста ACT, по сравнению с пациентами, продолжавшими получать обычную терапию (56%). Статистически значимые результаты были также отмечены на 12-й, 40-й и 52-й неделях исследования.

Данные Salford Lung Study будут представлены в будущих публикациях и доступны на сайте clinicaltrials.gov.