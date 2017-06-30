Roche приобретает австрийского разработчика приложения для больных сахарным диабетом

Швейцарская фармацевтическая компания Roche достигла договоренности о приобретении частной австрийской компании mySugr, специализирующейся на разработке мобильного приложения для пациентов с сахарным диабетом, сообщает Reuters. Сумма сделки не разглашается.

Как отметили в Roche, приобретение mySugr позволит расширить портфель подразделения по производству средств диагностики сахарного диабета.

Компании сотрудничают с 2014 г.

Мобильное приложение mySugr является своего рода журналом, в котором отмечается течение заболевания.

Приложение доступно в 52 странах на 13 языках.