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Roche приобретает австрийского разработчика приложения для больных сахарным диабетом

30.06.2017

Швейцарская фармацевтическая компания Roche достигла договоренности о приобретении частной австрийской компании mySugr, специализирующейся на разработке мобильного приложения для пациентов с сахарным диабетом, сообщает Reuters. Сумма сделки не разглашается.

Как отметили в Roche, приобретение mySugr позволит расширить портфель подразделения по производству средств диагностики сахарного диабета.

Компании сотрудничают с 2014 г.

Мобильное приложение mySugr является своего рода журналом, в котором отмечается течение заболевания.

Приложение доступно в 52 странах на 13 языках.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Roche
Компании
Roche Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд. (F. Hoffmann-La Roche Ltd, широко известная как Roche) — швейцарская фармацевтическая компания, одна из ведущих компаний в области фармацевтики и диагностики.
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