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Roche покупает американского производителя противоопухолевых препаратов Ignyta

22.12.2017

Швейцарская фармацевтическая компания Roche объявила о приобретении американской Ignyta Inc за 1,7 млрд долл. (27 долл. за акцию) в целях расширения портфеля противоопухолевых препаратов, сообщает Reuters.

Ignyta продолжит свою деятельность в Сан-Диего (штат Калифорния). Компания специализируется на разработке лекарственных препаратов для лечения редких форм рака. Самым продвинутым продуктом является entrectinib, проходящий базовые клинические исследования.

Кроме entrectinib, в разработке у Ignyta целый ряд экспериментальных препаратов генной терапии.

Сделку планируется завершить в 1-й половине 2018 г.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Roche
приобретение
Компании
Roche Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд. (F. Hoffmann-La Roche Ltd, широко известная как Roche) — швейцарская фармацевтическая компания, одна из ведущих компаний в области фармацевтики и диагностики.
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13.12 «ФармNEWS»: В России зарегистрирован первый препарат для терапии ППРС
12.12 «7 дней за 7 минут» с Артуром Мирзояном
СВЕЖИЙ НОМЕР
Декабрь №42
На конференции обсудили нарушения аптечных правил
«ПроАптека» заявляет о готовности дать своим участникам возможность развиваться наравне с крупными сетями
Минздрав займется обучением фармацевтов нормативному регламенту
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