Roche покупает американского производителя противоопухолевых препаратов Ignyta

Швейцарская фармацевтическая компания Roche объявила о приобретении американской Ignyta Inc за 1,7 млрд долл. (27 долл. за акцию) в целях расширения портфеля противоопухолевых препаратов, сообщает Reuters.

Ignyta продолжит свою деятельность в Сан-Диего (штат Калифорния). Компания специализируется на разработке лекарственных препаратов для лечения редких форм рака. Самым продвинутым продуктом является entrectinib, проходящий базовые клинические исследования.

Кроме entrectinib, в разработке у Ignyta целый ряд экспериментальных препаратов генной терапии.

Сделку планируется завершить в 1-й половине 2018 г.