Roche и Warp Drive Bio заключили соглашение по разработке новых классов антибиотиков

Швейцарская фармацевтическая компания Roche и американская инновационная биотехнологическая компания Warp Drive Bio заключили соглашение по поиску и разработке новых классов антибиотиков, способных противостоять полирезистентным грамотрицательным патогенам, сообщает FirstWord Pharma.

По условиям соглашения, Roche имеет право на эксклюзивную глобальную разработку и коммерциализацию антибиотиков, созданных в рамках сотрудничества.

Как отметили в Warp Drive, в рамках соглашения компания будет применять собственные геномные технологии для поиска новых антибиотиков. Также представитель компании заявил, что разрабатываемые продукты будут природного происхождения.

Roche осуществит единовременный платеж на сумму 87 млн долл. и затем еще до 300 млн долл. в качестве поэтапных платежей, связанных с отдельными лицензированными продуктами.

Кроме того, Warp Drive будет получать роялти с продаж любых разработанных совместно препаратов.