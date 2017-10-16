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Roche и Warp Drive Bio заключили соглашение по разработке новых классов антибиотиков

16.10.2017

Швейцарская фармацевтическая компания Roche и американская инновационная биотехнологическая компания Warp Drive Bio заключили соглашение по поиску и разработке новых классов антибиотиков, способных противостоять полирезистентным грамотрицательным патогенам, сообщает FirstWord Pharma.

По условиям соглашения, Roche имеет право на эксклюзивную глобальную разработку и коммерциализацию антибиотиков, созданных в рамках сотрудничества.

Как отметили в Warp Drive, в рамках соглашения компания будет применять собственные геномные технологии для поиска новых антибиотиков. Также представитель компании заявил, что разрабатываемые продукты будут природного происхождения.

Roche осуществит единовременный платеж на сумму 87 млн долл. и затем еще до 300 млн долл. в качестве поэтапных платежей, связанных с отдельными лицензированными продуктами.

Кроме того, Warp Drive будет получать роялти с продаж любых разработанных совместно препаратов.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Roche
антибиотики
Компании
Roche Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд. (F. Hoffmann-La Roche Ltd, широко известная как Roche) — швейцарская фармацевтическая компания, одна из ведущих компаний в области фармацевтики и диагностики.
Фармвестник-ТВ
13.10 «Актуальное интервью» с Данилом Блиновым
11.10 «Актуальный репортаж»: IX Международная конференция «Что происходит на фармацевтическом рынке?»
10.10 «У редакционного камина» с Сергеем Цыбом
09.10 «7 дней за 7 минут» с Олегом Астафуровым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Октябрь №32
Результаты проверок GMP российских и зарубежных инспекторатов часто отличаются
Фармацевтический рынок России традиционно демонстрирует аномальные тренды
Классические аптечные сети скептически относятся к легализации доставки лекарств на дом
Революции не будет
Расходы на лекарства из бюджетов всех уровней в следующем году могут остаться на уровне 2017 года
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