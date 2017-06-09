Результаты клинических исследований cadazolid оказались неоднозначными

Результаты клинических испытаний антибиотика cadazolid швейцарской фармкомпании Actelion оказались спорными, пишет Reuters.

В рамках клинических исследований тестировалась эффективность антибиотика в лечении диареи, вызванной Clostridium difficile. Сообщается, что в исследовании IMPACT 1 препарат достиг первичной конечной точки – избавления от диареи с отсутствием необходимости в дальнейшей терапии, при этом не продемонстрировав эффективности в исследовании IMPACT 2.

В январе текущего года компания Johnson & Johnson объявила о приобретении Actelion за 30 млрд долл. (280 долл. за акцию).