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Противомалярийный препарат проливает свет на лечение рака

26.09.2017

Комбинированная схема лечения, включающая противомалярийный препарат artemisinin и светочувствительные соединения, способна убивать раковые клетки и препятствовать росту опухолей, сообщает In-Pharma Technologist со ссылкой на данные исследователей.

По данным исследования, проведенного Национальным университетом Сингапура, комбинированная терапия оказалась более эффективной с точки зрения уничтожения раковых клеток, чем применение препарата artemisinin в виде монотерапии; при этом она продемонстрировала незначительное воздействие на нераковые клетки.

Кроме того, исследователи обнаружили более высокое содержание гема – соединения, отвечающего за активацию артемизинина, – в раковых клетках по сравнению с нераковыми.

Комбинированная терапия включает в себя artemisinin и светочувствительную аминолевулиновую кислоту, которая запускает генерирование свободных радикалов, способных уничтожать раковые клетки под воздействием света.

По словам исследователя Лин Циньсона, данная комбинированная терапия может быть безопаснее химио- и радиационной терапии. Он сообщил также, что данный тип терапии потенциально может применяться для лечения более широкого спектра онкологических заболеваний, чем таргетные препараты, такие как Herceptin, предназначенный для лечения HER2-положительного рака молочной железы.

Автор: Татьяна Кублицкая, «Фармацевтический вестник»
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Метки
лечение
онкозаболевания
противомалярийные препараты
Фармвестник-ТВ
26.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 21
26.09 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
21.09 «Актуальное интервью» с Владиславом Шестаковым
20.09 ФармNews: Новое высокотехнологическое производство на заводе «АстраЗенека»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №30
Аптечным организациям опять устанавливают новые правила
Тогда мы идем к вам
Крупнейший игрок может выжить на рынке за счет синергии производства и дистрибуции
Вопросы подготовки самостоятельного управленца остро стоят как на уровне одной аптеки, так и на уровне большой компании
Одноразовые технологии в биофармацевтическом производстве позволяют снизить капитальные затраты
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