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Президент Казахстана призвал не спешить с внедрением ОСМС

05.09.2017
Фото: akorda.kz

4 сентября на совместном заседании палат парламента Казахстана президент Нурсултан Назарбаев высказался по поводу внедрения обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). Причина – наличие еще неразрешенных проблем с оплатой медуслуг «самозанятыми» гражданами. Самозанятые – это работающие на себя: ИП, частные нотариусы и адвокаты, частные судебные исполнители, лица, работающие по договорам гражданско-правового характера и профессиональные медиаторы, а также те, кто работает на базарах. По данным Комитета по статистике РК, число самозанятых работников в 2017 г. составило 2,7 млн человек или более 25%.

«Эти самозанятые останутся за бортом (охвата) медицинского страхования. Я все время задаю всем министрам социальной защиты вопрос «есть в мире слово "самозанятые"? Это прямой уход от налогов. ОСМС - это прогрессивно. Но давайте не спотыкаться опять», -сообщил президент министру здравоохранения Елжану Биртанову.

Н.Назарбаев считает, что «каждый гражданин должен расплатиться с государством за возможность заниматься своим делом. Когда разберемся, тогда и примем совместное решение с Парламентом».

А тем временем с 1 июля 2017 года вступила в силу норма о взносах и отчислениях в Фонд обязательного медицинского страхования, который уже аккумулировал более 5,4 млрд тенге.


Автор: Елена Сон, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Казахстан
медицинское страхование
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24.08 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 13(18)
22.08 «7 дней за 7 минут» с Викрамом Пуния
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №26
Нехватка фармацевтов и провизоров может привести к закрытию аптек
Аптечная гильдия, Союз потребителей и ФАС хотят заставить аптеки торговать дешевыми лекарствами
В борьбе с федеральными дискаунтерами выживут не все
Рейтинг российских фармдистрибьюторов по итогам I—II кварталов 2017 года
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