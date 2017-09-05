Президент Казахстана призвал не спешить с внедрением ОСМС

4 сентября на совместном заседании палат парламента Казахстана президент Нурсултан Назарбаев высказался по поводу внедрения обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). Причина – наличие еще неразрешенных проблем с оплатой медуслуг «самозанятыми» гражданами. Самозанятые – это работающие на себя: ИП, частные нотариусы и адвокаты, частные судебные исполнители, лица, работающие по договорам гражданско-правового характера и профессиональные медиаторы, а также те, кто работает на базарах. По данным Комитета по статистике РК, число самозанятых работников в 2017 г. составило 2,7 млн человек или более 25%.

«Эти самозанятые останутся за бортом (охвата) медицинского страхования. Я все время задаю всем министрам социальной защиты вопрос «есть в мире слово "самозанятые"? Это прямой уход от налогов. ОСМС - это прогрессивно. Но давайте не спотыкаться опять», -сообщил президент министру здравоохранения Елжану Биртанову.

Н.Назарбаев считает, что «каждый гражданин должен расплатиться с государством за возможность заниматься своим делом. Когда разберемся, тогда и примем совместное решение с Парламентом».

А тем временем с 1 июля 2017 года вступила в силу норма о взносах и отчислениях в Фонд обязательного медицинского страхования, который уже аккумулировал более 5,4 млрд тенге.



