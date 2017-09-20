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Препарат для лечения СДВГ показал хорошие результаты в процессе КИ в Японии

20.09.2017

Препарат для лечения синдрома дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) Intuniv, разрабатываемый совместно ирландской фармацевтической компанией Shire и японской Shionogi, достиг конечной цели в ходе клинических исследований (КИ) в Японии, что еще на шаг приблизило его к одобрению на японском фармрынке, сообщает Reuters. Япония является третьим по объему рынком для препаратов для лечения СДВГ. Объем этого сегмента в Стране восходящего солнца ежегодно увеличивается более на 20%.

Это первое клиническое исследование Intuniv для применения у пациентов старше 18 лет. Препарат уже одобрен в Японии для лечения более молодых пациентов.

В отличие от других препаратов Shire для лечения СДВГ, в т.ч. Adderall XR и Mydayis, Intuniv не является стимулянтом. Такие препараты вызывают меньше побочных действий, но обычно менее эффективны.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Shire Plc
Япония
Shionogi & Co
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19.09 «Актуальный репортаж»: БИОТЕХМЕД-2017
15.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 20
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №29
Импортозамещение в госзакупках не работает, откровенно заявили отдельные эксперты
Минздрав представил проекты перечней лекарственных средств на 2018 год
Комплексный подход к женской интимной гигиене и восстановлению микрофлоры влагалища
Фармпроизводители критикуют новые подходы в ценообразовании на лекарства
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