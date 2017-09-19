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Препарат для лечения редкого типа рака Aliqopa одобрен по ускоренной процедуре

19.09.2017

Регуляторы США одобрили по ускоренной процедуре препарат для лечения рецидивной фолликулярной лимфомы Aliqopa компании Bayer, сообщает PharmaTimes.

Данное решение дает американским врачам возможность назначать препарат пациентам, ранее получившим, как минимум, два курса системной терапии.

Фолликулярная лимфома представляет собой медленно растущий тип неходжкинской лимфомы (НХЛ) – рака лимфатической системы, – и несмотря на то, что она является наиболее распространенной формой НХЛ, считает редким заболеванием, потребности в лечении которого не удовлетворены.

Препарат Aliqopa (copanlisib), ингибитор киназ, который блокирует несколько белков, способствующих росту клеток, был одобрен по ускоренной процедуре на основании данных клинических исследований ранних фаз, показавших, что у 59% пациентов, принимавших препарат, наблюдается полный или частичный ответ на терапию в течение медианного периода 12,2 месяцев.

Однако, потребуется проведение дальнейших клинических исследований для подтверждения клинической пользы препарата, если одобрение по ускоренной процедуре предстоит превратить в полномасштабное одобрение, к чему Bayer сейчас стремится.

Автор: Татьяна Кублицкая, «Фармацевтический вестник»
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Метки
FDA
одобрение
Bayer
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07.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 19
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №29
Импортозамещение в госзакупках не работает, откровенно заявили отдельные эксперты
Минздрав представил проекты перечней лекарственных средств на 2018 год
Комплексный подход к женской интимной гигиене и восстановлению микрофлоры влагалища
Фармпроизводители критикуют новые подходы в ценообразовании на лекарства
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