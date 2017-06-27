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Препарат для лечения первичного склерозирующего холангита получил орфанный статус

27.06.2017

FDA присвоило орфанный статус экспериментальному препарату IDN-7314, разрабатываемый американской фармацевтической компанией Conatus Pharmaceuticals для лечения первичного склерозирующего холангита, сообщает FirstWordPharma.

В ходе испытаний на мышах препарат продемонстрировал эффективность в уменьшении количества биомаркеров заболевания.

Орфанный статус присваивается экспериментальным лекарственным препаратам, представляющим новые методы лечения пациентов с редкими заболеваниями. Первичный склерозирующий холангит - редкое хроническое заболевание печени, которое может привести к развитию цирроза и печеночной недостаточности.

Conatus Pharmaceuticals специализируется на разработке лекарственных препаратов для лечения заболеваний печени и онкозаболеваний. В декабре 2016 г. Contatus заключила соглашение с Novartis о совместной разработке препарата для лечения неалкогольного стеатогепатита.

Автор: Анна Колесова, «Фармацевтический вестник»
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FDA
орфанные препараты
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