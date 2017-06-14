Praluent эффективен в лечении диабета с высоким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний

Французская фармацевтическая компания Sanofi и американская Regeneron Pharmaceuticals объявили о том, что в ходе клинических исследований препарат Praluent (alirocumab) достиг первичных конечных точек, сообщает The Pharma Letter.

В клинических исследованиях препарат продемонстрировал эффективность в снижении уровня холестерина липопротеидов низкой плотности у пациентов, страдающих диабетом 2 типа, с высоким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний.

У большинства больных диабетом развивается ишемическая болезнь сердца. При этом среди них распространена смешанная дислипидемия, которая еще больше увеличивает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

В январе 2017 г. окружной суд штата Делавэр поддержал иск компании Amgen, которая обвинила Sanofi и Regeneron в нарушении двух патентов на ее препарат Repatha (evolocumab), а также наложил запрет на производство, маркетинг и продажу Praluent в США. В феврале Апелляционный суд США по федеральному округу отклонил этот судебный запрет.