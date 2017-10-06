Получены положительные результаты исследования вакцины против вируса Zika на основе ДНК

Вакцина против вируса Zika компаний Inovio Pharmaceuticals и GeneOne Life Science продемонстрировала обнадеживающие результаты в клиническом исследовании ранней стадии с участием людей, сообщает PharmaTimes.

По сообщениям исследователей, у всех 40 здоровых добровольцев, участвовавших в исследовании, произошла выработка антител, специфических к вирусу Zika, после введения трех доз вакцины.

Разрабатываемый компаниями продукт GLS-5700 представляет собой вакцину на основе ДНК, производимую путем воспроизводства сегментов генома вируса Zika и их переноса на плазмиду, в отличие от стандартных вакцин, в которых обычно используются инактивированные или мертвые вирусы.

После введения вакцины пациенту используется специальное устройство, генерирующее электрические импульсы, которые образуют мелкие поры в клетках, способствуя проникновению в них ДНК.

В прошлом месяце компания Sanofi завершила разработку более традиционной вакцины против вируса Zika, тогда как Takeda все еще продолжает работу над собственной вакциной.