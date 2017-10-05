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Половина новых онкопрепаратов не имеет доказательств выгод для выживаемости или качества жизни

05.10.2017

Согласно результатам исследования, опубликованным в British Medical Journal (BMJ), по большинству противораковых препаратов, недавно выведенных на рынок, имеется мало доказательств того, что они повышают выживаемость или качество жизни пациентов, сообщает британская газета The Guardian.

В период с 2009 по 2013 гг. EMA одобрило 48 противораковых препаратов для применения по 68 различным показаниям.

Однако исследование, в котором анализировали связанные с этими препаратами клинические исследования, выявило, что на момент появления препаратов на рынке убедительные доказательства увеличения выживаемости отсутствовали почти для 2/3 показаний, по которым их применение было одобрено.

Только в 10% случаев эти препараты действительно улучшали качество жизни. В целом, в 57% случаев отсутствовала выгода, связанная с применением препаратов, с точки зрения как выживаемости, так и качества жизни.

Затем группа исследователей провела анализ, чтобы понять, улучшилась ли картина с течением времени.

Исследователи выяснили, что, по истечении периода последующего наблюдения продолжительностью от 3 до 8 лет, 49% одобренных показаний не имели привязки к явным признакам повышения выживаемости или качества жизни. По мнению ученых, почти в половине случаев, когда была показана выгода с точки зрения выживаемости, эти данные не были клинически значимыми.

По словам Хусейна Наси, доцента кафедры политики в сфере здравоохранения Лондонской школы экономики, ученых удивило то, что далеко не во всех клинических исследованиях первичной конечной точкой являлись показатели общей выживаемости или качества жизни. Вместо этого в большинстве исследований изучали косвенные показатели, такие как результаты рентгенографии или лабораторных анализов, которые, как предполагалось, должны были стать ключом к пониманию выгод применения препаратов с точки зрения выживаемости.

Он добавил, что, вопреки ожиданиям, после вывода препаратов на рынок компании не всегда инвестируют в более долгосрочные исследования общей выживаемости, поэтому такие исследования далеко не всегда проводят. Однако, по его словам, результаты исследования, опубликованные в BMJ, не означают, что пациентам следует беспокоиться.

Карл Хенеган, профессор доказательной медицины Оксфордского университета, назвал отсутствие доказательств увеличения выживаемости «разочаровывающим» и призвал к использованию более строгого подхода к оценке препаратов для лечения рака.

Однако, Винетт ван дер Грааф, профессор персонализированной онкологии Института исследований в онкологии, считает, что принятие решений на основании данных менее масштабных исследований, в которых изучают выгоды лечения, а не общую выживаемость, было важным с точки зрения обеспечения быстрого доступа пациентов к новым препаратам.

Эмма Гринвуд, директор по вопросам политики Cancer Research UK, предупредила, что проведенное исследование не обязательно отражает ситуацию в Великобритании, где Национальный институт охраны здоровья и совершенствования медицинской помощи (NICE) играет важную роль в определении того, доступ к каким препаратам будет обеспечен для пациентов.

Автор: Татьяна Кублицкая, «Фармацевтический вестник»
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Метки
противоопухолевые препараты
Фармвестник-ТВ
05.10 «Актуальный репортаж»: Конференция «Прямой контракт: выигрывают все!»
29.09 «Актуальное интервью» с Константином Тиуновым
28.09 «Актуальный репортаж»: II Всероссийская GMP-конференция
26.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 21
СВЕЖИЙ НОМЕР
Октябрь №31
Герман Клименко призывает врачей шагать в ногу с новой реальностью
Эксперты обсудили итоги и перспективы фармацевтической отрасли
Минздрав предлагает внимательно считать размеры преференций
Через четыре года «Биокад» будет выпускать на территории Москвы 22 противоопухолевых препарата
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