Польша-Казахстан: перспективы сотрудничества

6 сентября 2017 года в Астане состоялся казахстанско-польский экономический форум, приуроченный к неделе Польши на Экспо-2017, в ходе которого был подписан меморандум о расширении сотрудничества АО «Химфарм» с торговой маркой SANTO Member of Polpharma Group.

В мероприятии принимали участие главы государств и экономическая делегация Польши, а также представители более 80 польских компаний, заинтересованных в развитии экспорта, импорта и инвестиций в Казахстан, и порядка 400 представителей бизнес-среды. Выступил во время форума и подписал меморандум председатель наблюдательного совета Группы Polpharma Ежи Старак.

«Крупнейшей польской инвестицией в Казахстан стало приобретение Группой Polpharma АО «Химфарм» с торговой маркой SANTO Member of Polpharma Group, сумма инвестиций составит более 100 млн долларов США. Это крупнейшая инвестиционная программа в фармацевтической промышленности Казахстана, которая помимо капитальных затрат представляет собой также инвестицию в людей , в их знания и навыки», – отметил Ежи Старак .

Кроме этого был подписан Меморандум о наращивании и укреплении двустороннего сотрудничества между Группой Polpharma и АО «Национальная компания «Kazakh Invest», направленный на расширение инвестирования Группы Polpharma в новые научно-исследовательские и аналитические лаборатории, предназначенные для разработки и передачи новых технологий для передовых фармацевтических препаратов для производства в Казахстане.