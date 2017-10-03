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Лента · В мире
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Полиция ведет расследование на французском предприятии компании Merck KGaA

03.10.2017

Французская полиция ведет расследование на предприятии немецкой фармацевтической компании Merck KGaA (в США и Канаде – EMD) в г. Лионе в рамках более масштабного расследования жалоб пациентов на изменения в составе препарата для лечения заболеваний щитовидной железы Levothyrox, сообщает Reuters.

По словам представителя Merck, компания готова помочь правоохранительным органам. Расследование ведет подразделение национальной полиции Франции, отвечающее за безопасность в области здравоохранения.

Levothyrox принимают около 3 млн французов, из которых 80% – женщины.

В марте Merck вывела из состава препарата лактозу в целях лучшей переносимости и заменила ее лимонной кислотой и маннитолом. После этого тысячи пациентов начали жаловаться на серьезные побочные действия, в т.ч. потерю памяти, выпадение волос, прибавку в весе и учащенное сердцебиение.

Новый состав Levothyrox был разработан по требованию Национального агентства по безопасности лекарственных средств и изделий медицинского назначения (ANSM) в 2012 г.

В сентябре прокуратура Марселя начала расследование в отношении того, обманывала ли компания пациентов, выпустив на рынок препарат с новым составом.

Merck восстановила прежний состав Levothyrox. Он останется в продаже наряду с новым составом пока не появятся новые лекарства.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Merck KGaA
Фармвестник-ТВ
29.09 «Актуальное интервью» с Константином Тиуновым
28.09 «Актуальный репортаж»: II Всероссийская GMP-конференция
26.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 21
26.09 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Октябрь №31
Герман Клименко призывает врачей шагать в ногу с новой реальностью
Минздрав предлагает внимательно считать размеры преференций
Через четыре года «Биокад» будет выпускать на территории Москвы 22 противоопухолевых препарата
Рост числа пациентов может привести к дефициту бюджета в 2018 г.
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