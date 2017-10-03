Полиция ведет расследование на французском предприятии компании Merck KGaA

Французская полиция ведет расследование на предприятии немецкой фармацевтической компании Merck KGaA (в США и Канаде – EMD) в г. Лионе в рамках более масштабного расследования жалоб пациентов на изменения в составе препарата для лечения заболеваний щитовидной железы Levothyrox, сообщает Reuters.

По словам представителя Merck, компания готова помочь правоохранительным органам. Расследование ведет подразделение национальной полиции Франции, отвечающее за безопасность в области здравоохранения.

Levothyrox принимают около 3 млн французов, из которых 80% – женщины.

В марте Merck вывела из состава препарата лактозу в целях лучшей переносимости и заменила ее лимонной кислотой и маннитолом. После этого тысячи пациентов начали жаловаться на серьезные побочные действия, в т.ч. потерю памяти, выпадение волос, прибавку в весе и учащенное сердцебиение.

Новый состав Levothyrox был разработан по требованию Национального агентства по безопасности лекарственных средств и изделий медицинского назначения (ANSM) в 2012 г.

В сентябре прокуратура Марселя начала расследование в отношении того, обманывала ли компания пациентов, выпустив на рынок препарат с новым составом.

Merck восстановила прежний состав Levothyrox. Он останется в продаже наряду с новым составом пока не появятся новые лекарства.