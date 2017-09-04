 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
29.08 «У редакционного камина» с Александром Кондратьевым
28.08 «7 дней за 7 минут» с Еленой Неволиной
24.08 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 13(18)
22.08 «7 дней за 7 минут» с Викрамом Пуния
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №26
Нехватка фармацевтов и провизоров может привести к закрытию аптек
Аптечная гильдия, Союз потребителей и ФАС хотят заставить аптеки торговать дешевыми лекарствами
В борьбе с федеральными дискаунтерами выживут не все
Рейтинг российских фармдистрибьюторов по итогам I—II кварталов 2017 года
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В мире
85

Покупатели Stada повысили цену выкупа

04.09.2017

Консорциум частных инвестиционных фондов Bain Capital и Cinven предложат акционерам, не продавшим ранее акции Stada, новую цену – 74,4 евро за ценную бумагу, чтобы получить полный контроль над немецким производителем лекарств. Об этом сообщили в Nasdaq.

Повышение предложения последовало из-за давления со стороны инвестора Elliott Management, недовольного ценой выкупа.

В августе 2017 г. Bain Capital и Cinven приобрели почти 64% акций Stada, предложив 66,25 евро за акцию. Общая сумма выкупа составила 5,24 млрд евро, включая задолженность.

Bain Capital и Cinven заявили, что, хотя они убеждены, что справедливая стоимость акций Stada ниже цены, требуемой Elliott, они готовы предложить миноритарным акционерам 74,4 евро в расчете на одну акцию.

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
01.09.2017 Группа компаний «Эркафарм» купила аптечную сеть «Аптечный дом»
01.09.2017 Stada близка к назначению Клаудио Альбрехта новым генеральным директором
31.08.2017 Башкирская сеть «Фармленд» купила аптеки «Ортикон»
14.08.2017 Только треть акционеров Stada поддерживает предложение Bain Capital и Cinven
10.08.2017 Во II квартале резко возросло количество отзывов препаратов с рынка США
Метки
Stada
сделка
продажа
Компании
STADA Холдинг STADA CIS («ШТАДА СиАйЭс») – крупнейшая составляющая бизнеса международного фармацевтического концерна STADA Arzneimittel AG. Концерн основан в 1895 году, штаб-квартира находится в Германии, входит в ТОП-5 дженериковых компаний мира. STADA CIS входит в тройку ведущих фармпроизводителей России. Холдинг ведет деятельность в трех основных направлениях: разработка, производство и продвижение лекарственных средств.
Фармвестник-ТВ
29.08 «У редакционного камина» с Александром Кондратьевым
28.08 «7 дней за 7 минут» с Еленой Неволиной
24.08 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 13(18)
22.08 «7 дней за 7 минут» с Викрамом Пуния
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №26
Нехватка фармацевтов и провизоров может привести к закрытию аптек
Аптечная гильдия, Союз потребителей и ФАС хотят заставить аптеки торговать дешевыми лекарствами
В борьбе с федеральными дискаунтерами выживут не все
Рейтинг российских фармдистрибьюторов по итогам I—II кварталов 2017 года
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Сентябрь 2017
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 01
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения