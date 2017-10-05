 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
05.10 «Актуальный репортаж»: Конференция «Прямой контракт: выигрывают все!»
29.09 «Актуальное интервью» с Константином Тиуновым
28.09 «Актуальный репортаж»: II Всероссийская GMP-конференция
26.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 21
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Октябрь №31
Герман Клименко призывает врачей шагать в ногу с новой реальностью
Эксперты обсудили итоги и перспективы фармацевтической отрасли
Минздрав предлагает внимательно считать размеры преференций
Через четыре года «Биокад» будет выпускать на территории Москвы 22 противоопухолевых препарата
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В мире
74

Подразделение Johnson & Johnson уходит с рынка инсулиновых помп

05.10.2017

Компания Animas Corp (подразделение Johnson & Johnson) объявила об уходе с рынка инсулиновых помп на фоне выросшей конкуренции, сообщает Reuters. В настоящее время инсулиновыми помпами компании пользуются около 90 тыс. пациентов. Всем им рекомендовано перейти на изделие компании Medtronic Plc.

Как заявили в Animas, компания прекращает продажу инсулиновых помп Animas Vibe и OneTouch Ping в США и Канаде.

В январе 2017 г. руководство Johnson & Johnson объявило о пересмотре стратегических возможностей для диабетического подразделения, включая продажу ряда активов.

По словам представителя Animas, материнская компания продолжает изучать стратегические возможности в отношении подразделения по производству глюкометров LifeScan Inc.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
27.09.2017 Внесен новый иск против J&J по «тальковому делу»
21.09.2017 Pfizer обвиняет Johnson & Johnson в антиконкурентных действиях в отношении биосимиляра Remicade
21.09.2017 Alvogen отзывает иск к ЗАО «Роста», а Johnson & Johnson подает новый
19.09.2017 Janssen в России возглавит Катерина Погодина
14.09.2017 Alvogen подала иск о банкротстве ЗАО «Роста»
Метки
Johnson & Johnson
Фармвестник-ТВ
05.10 «Актуальный репортаж»: Конференция «Прямой контракт: выигрывают все!»
29.09 «Актуальное интервью» с Константином Тиуновым
28.09 «Актуальный репортаж»: II Всероссийская GMP-конференция
26.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 21
СВЕЖИЙ НОМЕР
Октябрь №31
Герман Клименко призывает врачей шагать в ногу с новой реальностью
Эксперты обсудили итоги и перспективы фармацевтической отрасли
Минздрав предлагает внимательно считать размеры преференций
Через четыре года «Биокад» будет выпускать на территории Москвы 22 противоопухолевых препарата
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Октябрь 2017
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 01 02 03 04 05
05.10 — 07.10 XII международный научный конгресс «Рациональная фармакотерапия»
05.10 — 06.10 РОСМЕДОБР-2017. Инновационные обучающие технологии в медицине
05.10 Онлайн-семинар «Дженерики как альтернатива оригинальным лекарственным препаратам»
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения