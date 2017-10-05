Подразделение Johnson & Johnson уходит с рынка инсулиновых помп

Компания Animas Corp (подразделение Johnson & Johnson) объявила об уходе с рынка инсулиновых помп на фоне выросшей конкуренции, сообщает Reuters. В настоящее время инсулиновыми помпами компании пользуются около 90 тыс. пациентов. Всем им рекомендовано перейти на изделие компании Medtronic Plc.

Как заявили в Animas, компания прекращает продажу инсулиновых помп Animas Vibe и OneTouch Ping в США и Канаде.

В январе 2017 г. руководство Johnson & Johnson объявило о пересмотре стратегических возможностей для диабетического подразделения, включая продажу ряда активов.

По словам представителя Animas, материнская компания продолжает изучать стратегические возможности в отношении подразделения по производству глюкометров LifeScan Inc.