Почему лекарства стоят дешевле в Великобритании, чем в США

Цены на лекарства в Великобритании, которые и так уже одни из самых низких среди развитых стран, могут упасть еще ниже, сообщает агентство Bloomberg. В системе здравоохранения Великобритании приняты новые ограничения на расходование средств на закупку определенных препаратов, что заставляет фармкомпании вносить судебные иски, основанные на условиях торгов, дабы заблокировать данную инициативу. В то время как Президент США Дональд Трамп обещал снизить стоимость лекарств и медицинских услуг в стране, из опыта Великобритании можно извлечь как уроки, так и предостережения.

1. Цены на лекарства в Великобритании низкие потому, что основным закупщиком лекарственных препаратов в стране является Национальная служба здравоохранения (NHS), действующая за счет средств налогоплательщиков и обеспечивающая доступ к бесплатным медицинским услугам более чем 64 млн человек. Это означает, что NHS может вести переговоры с фармкомпаниями о снижении цен на препараты, исходя из своей покупательной способности.

2. Служба здравоохранения принимает решения о том, какие лекарства следует включить в свои списки на основе оценки, проводимой Национальным институтом охраны здоровья и совершенствования медицинской помощи (NICE). Национальный институт оценивает новые препараты или препараты, которые могут оказывать значительный эффект на пациентов с точки зрения их экономической эффективности. Затем NICE дает рекомендации системе NHS Англии (локальные службы здравоохранения Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии принимают решения самостоятельно). Для того, чтобы заручиться поддержкой NICE, фармкомпании иногда предлагают нераскрываемые скидки к заявленным ценам на наиболее дорогие торговые марки, что снижает нагрузку на налогоплательщиков. Если NICE одобряет препарат, NHS Англии должна сделать его доступным для пациентов по соответствующим рецептам в течение 90 дней.

3. Экономическую эффективность препарата обеспечивает то, что NICE использует показатель «количество сохраненных лет жизни с поправкой на ее качество» (QALY) для оценки ценности препаратов с точки зрения продления и улучшения жизни пациентов. NICE обычно одобряет только препараты стоимостью ниже 30 тыс. фунтов стерлингов (39 тыс. долл.) на год жизни, скорректированный на ее качество, что равно году жизни человека с отменным здоровьем.

4. Если NICE решает, что препарат слишком дорогой, соответствующий фармпроизводитель может попытаться заключить отдельную сделку с Минздравом Великобритании путем выстраивания специальных схем, известных как Схемы доступа пациентов к лекарственной помощи (patient access schemes). Если это не удается, пациент может получить препарат, только если врач сделает индивидуальный запрос на финансирование и докажет наличие исключительных обстоятельств.

5. Контроль цен на препараты после их одобрения осуществляется следующим образом: Минздрав Великобритании договаривается с фармпроизводителями о заключении добровольных пятилетних соглашений – так называемых Схем регулирования цен на лекарственные препараты (PPRS). По соглашению, вступившему в силу с 2014 г., выставляемый государству счет на брендированные препараты, должен был оставаться неизменным в течение двух лет, затем мог увеличиваться примерно на 1,8% в год в 2016 и 2017 гг. и на 1,9% в 2018 г. Расходы государства на лекарственное обеспечение, превышающие данные уровни, должны были компенсироваться фармкомпаниями.

6. Фармпроизводители недовольны этой системой, поскольку, по их утверждению, такой подход оставляет им меньше денег на НИР и препятствует возможности инвестировать в высокозатратные и высокорисковые исследовательские проекты, связанные с разработкой новых препаратов. По мнению производителей, подход NICE с позиций экономической эффективности, основанный на расчете стоимости на одного пациента, ставит в невыгодное положение препараты для лечения редких заболеваний или средства персонализированной медицины. В этой связи нередко дело доходит до судебных разбирательств, поскольку производители хотят слышать судебную оценку действий правительства по снижению затрат на лекобеспечение.

7. В США процедуры ценообразования на лекарственные препараты непрозрачны. Фармкомпании сами определяют прейскурант, затем устраивают дебаты со страховыми компаниями и посредниками, такими как менеджеры по пособиям на лекарственные средства, которые обсуждают скидки для частных страховщиков и работодателей от имени пациентов. Вследствие этого предпочтение отдают определенным препаратам в обмен на уступки в цене. Medicaid, объединенная федерально-штатская программа медицинской помощи для бедных слоев населения, получает скидки, гарантированные законодательством США. Medicare, федеральная программа медицинской помощи пожилым и инвалидам, вынуждена платить цены, согласованные страховщиками и фармпроизводителями; обычно в них заложены более низкие скидки.