Philips приостанавливает производство некоторых типов дефибрилляторов в США

Голландская компания Philips объявила о том, что она приостанавливает производство некоторых типов дефибрилляторов в США из-за повышенного внимания со стороны FDA, сообщает Reuters.

Компания прогнозирует снижение EBITDA на 20 млн евро в IV квартале 2017 г. и еще на 60 млн евро в 2018 г.

Как отметили в компании, пациентам рекомендовано продолжать применять дефибрилляторы Philips, поскольку у компании нет причин сомневаться в их надежности.

По словам представителя Philips, американский регулятор обеспокоен соблюдением стандартов GMP в 2015 г. и ранее на предприятиях в городах Андовер (штат Массачусетс) и Ботелл (штат Вашингтон).

В 2014 г. FDA уже предупреждало компанию об аналогичных проблемах на предприятии по производству медицинских сканеров в г. Кливленд (штат Огайо). Тогда производство было приостановлено на два года.

Philips продолжит производить запчасти для дифибрилляторов.

В компании надеются возобновить производство в 2018 г.