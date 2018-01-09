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Pfizer заплатила 830 млн долл. за доступ к препаратам, таргетирующим неправильно свернутые белки

09.01.2018

Компания Pfizer Inc заплатила американскому разработчику инновационных биотехнологических препаратов Arvinas LLC 830 млн долл. (693 млн евро) за разработку кандидатных малых молекул для лечения заболеваний, вызываемых неправильно свернутыми белками, сообщает In-Pharma Technologist.

Arvinas использует технологию для целевого разложения белков PROTAC, основанную на применении соединений, которые активизируют вспомогательную систему клеток – протеасому – для разложения белков, вызывающих заболевания.

Принцип работы этих соединений основан на «побуждении» клеточных ферментов к присоединению молекулы убихитина к целевому белку, таким образом «маркируя» его для удаления.

Разработчик данной технологии утверждает, что такой подход исключает необходимость системного воздействия на организм человека, которого требует применение других ингибиторов неправильно свернутых белков, и таким образом снижает риск побочных эффектов.

По условиям сделки, Arvinas будет осуществлять поиск и исследование кандидатных молекул, нацеленных на разложение болезнетворных белков во многих терапевтических областях.

В дополнение к авансовому платежу, Pfizer будет осуществлять поэтапные платежи по результатам исследований и коммерциализации кандидатных препаратов, а также будет выплачивать роялти с продаж, если кандидаты станут коммерческими продуктами.

Соглашение с Pfizer заключено через несколько месяцев после расширения сотрудничества Arvinas с Genentech, подразделением Roche.

Аналогичную сделку Arvinas заключила с американским фармпроизводителем Merck & Co (за пределами США и Канады – MSD).

Автор: Татьяна Кублицкая, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Pfizer
Компании
Merck Merck & Co., Inc. (за пределами США и Канады Merck Sharp & Dohme, MSD) образована в 1891 г. как американское подразделение немецкой фармкомпании, ныне Merck KgaA. После Первой мировой войны правительство США конфисковало активы немецких компаний и с 1917 г. Merck стал независимой американской фармацевтической компанией.
Pfizer Американская фармацевтическая компания, одна из крупнейших в мире. Главным блокбастером компании является Липитор (Аторвастатин, используется для снижения уровня холестерина в крови). Также компания продает такие бренды как Лирика, Дифлюкан, Зитромакс, Виагра, Целебрекс. Акции компании Pfizer включены в базу расчёта Промышленного индекса Доу-Джонса 8 апреля 2004 года. Штаб-квартира расположена в Нью-Йорке, а главный исследовательский центр находится в Гротоне, штат Коннектикут.
Фармвестник-ТВ
09.01 Показатели за 2017 год: «Фармацевтический вестник», «Фармвестник-ТВ», «Медицинский вестник»
02.01 «365 дней за 7 минут» с «Фармацевтическим вестником»
25.12 «У редакционного камина» с Вадимом Яцуком
21.12 «7 дней за 7 минут» с Евгением Нифантьевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Декабрь №42
На конференции обсудили нарушения аптечных правил
Диагностика HR
Механизм хороший, но надо вытряхнуть пыль
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