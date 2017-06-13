Pfizer, Roche and Aspen попали под антимонопольное расследование в Южной Африке

Комиссия по конкуренции Южной Африки проведет расследование в отношении трех фармацевтических компаний, обвиняемых в чрезмерной стоимости лекарств от рака, сообщает Reuters.com со ссылкой на регулятора.

«У нас есть подозрения, что участники рынка чрезмерно завышают цены. Мы должны расследовать и отчитаться перед гражданами, - рассказал глава Комиссии по конкуренции Томбинькоши Бонакеле. – Комиссия по конкуренции определила сектор здравоохранения и, в частности, фармацевтические препараты, в качестве приоритетного сектора для своих усилий, так как есть риск негативного воздействия антиконкурентного поведения на потребителей в целом и, в частности, на бедных и наиболее уязвимых граждан».

Комиссия, прежде чем рассмотреть дело в Трибунале по конкуренции, расследует, насколько справедлива стоимость лекарства от рака легких Pfizer, двух препаратов от рака молочной железы Roche и трех препаратов Aspen.

В Roche утверждают, что пока не получили официального уведомления от Комиссии. «Если мы получим официальное уведомление, мы будем полностью сотрудничать с властями, предоставим всю необходимую информацию и ответим на обвинения», - сказали в компании.

В Aspen отказалась от каких-либо нарушений, заявив, что компания не увеличила цены на лекарства, используемые для лечения лейкемии, за пределами маржи, утвержденной южноафриканским отделом здравоохранения. «Aspen стремится к полному и конструктивному взаимодействию с Комиссией по конкуренции в этом расследовании», - говорится в заявлении компании.