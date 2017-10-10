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Pfizer рассматривает стратегические альтернативы для безрецептурного бизнеса

10.10.2017

Американская фармацевтическая компания Pfizer Inc заявила о том, что она рассматривает стратегические альтернативы для своего безрецептурного подразделения, включая полную или частичную продажу и выделение в самостоятельную компанию, сообщает Reuters.

Как отметил исполнительный директор Pfizer Иэн Рид, OTC-бизнес слишком отличается от профильных направлений деятельности компании. По его словам, вне Pfizer он получит возможность полностью раскрыть свой потенциал.

В 2016 г. объем продаж безрецептурной продукции Pfizer составил около 3,4 млрд долл. Решение о дальнейшей судьбе подразделения будет приято в 2018 г.

Месяцем ранее о намерении продать свой безрецептурный бизнес заявила немецкая компания Merck KGaA (в США и Канаде – EMD).

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Pfizer
Компании
Pfizer Американская фармацевтическая компания, одна из крупнейших в мире. Главным блокбастером компании является Липитор (Аторвастатин, используется для снижения уровня холестерина в крови). Также компания продает такие бренды как Лирика, Дифлюкан, Зитромакс, Виагра, Целебрекс. Акции компании Pfizer включены в базу расчёта Промышленного индекса Доу-Джонса 8 апреля 2004 года. Штаб-квартира расположена в Нью-Йорке, а главный исследовательский центр находится в Гротоне, штат Коннектикут.
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05.10 «Актуальный репортаж»: Конференция «Прямой контракт: выигрывают все!»
29.09 «Актуальное интервью» с Константином Тиуновым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Октябрь №32
Результаты проверок GMP российских и зарубежных инспекторатов часто отличаются
Революции не будет
Расходы на лекарства из бюджетов всех уровней в следующем году могут остаться на уровне 2017 года
Фармацевтический рынок России традиционно демонстрирует аномальные тренды
Эксперты рассчитывают на межведомственный пересмотр проекта методики определения предельных отпускных цен на лекарства
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