Pfizer проиграла суд против властей Техаса

Окружной судья Ли Екел вынес решение, согласно которому техасские законодатели могут иметь доступ к информации о ценообразовании на препараты Pfizer, распространяемые по программе Medicaid, сообщает Bloomberg.

Pfizer обвинила Комитет по здравоохранению и социальному обеспечению штата Техас в нарушении соглашений о конфиденциальности информации. Как говорится в иске, комитет предоставил законодателям подробные сведения о том, как компания устанавливает цены на лекарства, которые пациенты получают по программе Medicaid.

По мнению судьи, законодательные органы штата имеют право знать детали ценообразования, чтобы осуществлять надзор за расходами по программе.