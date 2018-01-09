 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
09.01 Показатели за 2017 год: «Фармацевтический вестник», «Фармвестник-ТВ», «Медицинский вестник»
02.01 «365 дней за 7 минут» с «Фармацевтическим вестником»
25.12 «У редакционного камина» с Вадимом Яцуком
21.12 «7 дней за 7 минут» с Евгением Нифантьевым
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Декабрь №42
На конференции обсудили нарушения аптечных правил
Диагностика HR
Механизм хороший, но надо вытряхнуть пыль
Ставка на звезды и новые технологии
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В мире
359

Pfizer отказывается от ранних разработок препаратов для лечения неврологических заболеваний

09.01.2018

Американская фармацевтическая компания Pfizer объявила о прекращении ранних разработок новых лекарственных препаратов для лечения неврологических заболеваний, в т.ч. болезни Альцгеймера и болезни Паркинсона, что приведет к потере 300 рабочих мест, сообщает FirstWord Pharma.

Высвободившиеся средства планируется направить на разработки в тех областях, где Pfizer является лидером. При этом общий объем инвестиций в R&D не изменится.

Сокращения коснутся, в основном, объектов компании в г. Кембридж и Эндовер (штат Массачусетс) и г. Гротон (штат Коннектикут).

Решение о прекращении разработок в направлении неврологии последовало после того, как глава исследовательского направления в области лечения боли и неврологических заболеваний Pfizer Майкл Элерс в 2016 г. покинул компанию.

Тем не менее, в Pfizer заявили, что будут продолжать завершающие стадии разработки препаратов tanezumab и Lyrica (pregabalin), а также препаратов для лечения редких нейромускульных и неврологических заболеваний.

В 2015 г. Pfizer совместно с Eli Lilly возобновили III стадию клинических исследований tanezumab для лечения хронических болей после того, как FDA сняло временный запрет на КИ.

В 2013 г. компании договорились о совместной разработке и продаже tanezumab для лечения ряда состояний, обусловленных болевым синдромом.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
09.01.2018 Pfizer заплатила 830 млн долл. за доступ к препаратам, таргетирующим неправильно свернутые белки
26.12.2017 Препарату avelumab в комбинации с axitinib присвоен статус «прорывной терапии»
14.12.2017 FDA одобряет второй биосимиляр Remicade, разработанный Pfizer
29.11.2017 Великобритания первой разрешила продавать Viagra без рецепта
28.11.2017 Мастер на все руки
Метки
Pfizer
Компании
Eli Lilly Eli Lilly and Company – глобальная фармацевтическая компания, основанная в 1876 г. химиком-фармацевтом, героем Гражданской войны в США полковником Элаем Лилли и названная в его честь. Штаб-квартира расположена в г. Индианаполис, штат Индиана.
Pfizer Американская фармацевтическая компания, одна из крупнейших в мире. Главным блокбастером компании является Липитор (Аторвастатин, используется для снижения уровня холестерина в крови). Также компания продает такие бренды как Лирика, Дифлюкан, Зитромакс, Виагра, Целебрекс. Акции компании Pfizer включены в базу расчёта Промышленного индекса Доу-Джонса 8 апреля 2004 года. Штаб-квартира расположена в Нью-Йорке, а главный исследовательский центр находится в Гротоне, штат Коннектикут.
Фармвестник-ТВ
09.01 Показатели за 2017 год: «Фармацевтический вестник», «Фармвестник-ТВ», «Медицинский вестник»
02.01 «365 дней за 7 минут» с «Фармацевтическим вестником»
25.12 «У редакционного камина» с Вадимом Яцуком
21.12 «7 дней за 7 минут» с Евгением Нифантьевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Декабрь №42
На конференции обсудили нарушения аптечных правил
Диагностика HR
Механизм хороший, но надо вытряхнуть пыль
Ставка на звезды и новые технологии
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Январь 2018
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 01 02 03 04
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения