Pfizer отказывается от ранних разработок препаратов для лечения неврологических заболеваний

Американская фармацевтическая компания Pfizer объявила о прекращении ранних разработок новых лекарственных препаратов для лечения неврологических заболеваний, в т.ч. болезни Альцгеймера и болезни Паркинсона, что приведет к потере 300 рабочих мест, сообщает FirstWord Pharma.

Высвободившиеся средства планируется направить на разработки в тех областях, где Pfizer является лидером. При этом общий объем инвестиций в R&D не изменится.

Сокращения коснутся, в основном, объектов компании в г. Кембридж и Эндовер (штат Массачусетс) и г. Гротон (штат Коннектикут).

Решение о прекращении разработок в направлении неврологии последовало после того, как глава исследовательского направления в области лечения боли и неврологических заболеваний Pfizer Майкл Элерс в 2016 г. покинул компанию.

Тем не менее, в Pfizer заявили, что будут продолжать завершающие стадии разработки препаратов tanezumab и Lyrica (pregabalin), а также препаратов для лечения редких нейромускульных и неврологических заболеваний.

В 2015 г. Pfizer совместно с Eli Lilly возобновили III стадию клинических исследований tanezumab для лечения хронических болей после того, как FDA сняло временный запрет на КИ.

В 2013 г. компании договорились о совместной разработке и продаже tanezumab для лечения ряда состояний, обусловленных болевым синдромом.