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Pfizer обвиняет Johnson & Johnson в антиконкурентных действиях в отношении биосимиляра Remicade

21.09.2017

Американская фармацевтическая компания Pfizer обратилась с иском в окружной суд, в котором она обвиняет другого американского фрмпроизводителя – Johnson & Johnson в применении в применении антиконкурентной практики в отношении биосимиляра препарата Remicade (infliximab), сообщает FirstWord Pharma. Истец утверждает, что Johnson & Johnson систематически принимает меры по сохранению своей монополии, что является нарушением федерального антимонопольного законодательства.

Как отметил президент направления Pfizer Essential Health Джон Янг, американские пациенты и провайдеры услуг здравоохранения смогут оценить преимущества биосимиляров только тогда, когда у их производителей появится возможность открыто конкурировать с компаниями-оригинаторами. Он также добавил, что Pfizer вывела на американский рынок свой препарат Inflectra (infliximab-dyyb) в прошлом году.

В иске также говорится, что американские компании медицинского страхования ранее классифицировали Inflectra наравне с Remicade, но затем пересмотрели свое решение под давлением Johnson & Johnson, которая пригрозила им отказом в значительных скидках, если в контрактах с ними не будет положения, блокирующего покрытие Inflectra и других биосимиляров Remicade.

Топ-менеджер Pfizer подчеркнул, что в результате действий Johnson & Johnson страховые компании вынуждены отказываться от закупок Inflectra несмотря на то, что покупная цена на биосимиляр на 19% ниже, чем на оригинальный препарат, а средняя продажная цена – на 10%. Кроме того, по его словам, согласно данным Центра обеспечения услуг по программам Medicare и Mwdicaid, средняя продажная цена на Remicade продолжает расти несмотря на доступность Inflectra.

В 2016 г. объем продаж Remicade составил около 7 млрд долл., из которых 4,8 млрд долл. в США. За пределами США, в т.ч. в Европе препарат продает американская фармкомпания Merck & Co. (за пределами США и Канады –MSD).

В июле текущего года Merck совместно с южнокорейской Samsung Bioepis объявили о лонче в США собственного аналога Remicade под торговым наименованием Renflexis (infliximab-abda).

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Remicade
Pfizer
иск
Johnson & Johnson
Компании
Johnson & Johnson Американская компания, крупный производитель косметических и санитарно-гигиенических товаров, а также медицинского оборудования. Входит в список Fortune 1000.
Pfizer Американская фармацевтическая компания, одна из крупнейших в мире. Главным блокбастером компании является Липитор (Аторвастатин, используется для снижения уровня холестерина в крови). Также компания продает такие бренды как Лирика, Дифлюкан, Зитромакс, Виагра, Целебрекс. Акции компании Pfizer включены в базу расчёта Промышленного индекса Доу-Джонса 8 апреля 2004 года. Штаб-квартира расположена в Нью-Йорке, а главный исследовательский центр находится в Гротоне, штат Коннектикут.
Фармвестник-ТВ
21.09 «Актуальное интервью» с Владиславом Шестаковым
20.09 ФармNews: Новое высокотехнологическое производство на заводе «АстраЗенека»
20.09 «Актуальное интервью» с Дмитрием Морозовым
19.09 «Актуальный репортаж»: БИОТЕХМЕД-2017
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №29
Импортозамещение в госзакупках не работает, откровенно заявили отдельные эксперты
Минздрав представил проекты перечней лекарственных средств на 2018 год
Комплексный подход к женской интимной гигиене и восстановлению микрофлоры влагалища
Фармпроизводители критикуют новые подходы в ценообразовании на лекарства
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