Пациентам Австралии добавили денег на лекарства

Австралийское правительство одобрило выделение около полумиллиарда долларов на софинансирование покупки новых лекарств как больным общими, так и редкими заболеваниями. Об этом сообщает The Pharma Letter.

Без субсидий правительства эти лекарства стоили пациентам до 115 тыс. австралийских долл. в год. С 1 сентября пациенты будут платить максимум 38,8 долл. США за рецепт или всего 6,3 долл. США, если они входят в льготную категорию.

В обновленный список попала Stelara (ustekinumab) компании Johnson & Johnson. Препарат будут получать примерно 2,6 тыс. австралийцев в год. Ранее препарат обходился в более чем 68,6 тыс. долл. США в год.

Второй препарат – Zydelig (idelalisib) компании Gilead Sciences, без субсидии лечение обходилось в 60,5 тыс. долл. США в год для пациентов с фолликулярной лимфомой и 115,8 тыс. долл. США в год для хронического лимфоцитарного лейкоза или пациентов с малой лимфоцитарной лейкемией.

Правительство также будет субсидировать Somavert (pegvisomant) компании для пациентов, страдающих акромегалией, редкого состояния, характеризующегося постоянно высоким уровнем циркулирующего гормона роста.

Правящая Либерально-национальная коалиция, вновь победившая на выборах в 2016 г., заявляет, что благодаря ее усилиям за последние годы в систему фармацевтических льгот было добавлено около 7,5 млрд. И что в отличие от Лейбористской партии Либеральная партия добивается того, что правительство субсидирует все лекарства, рекомендованные Консультативным комитетом по лекарственному обеспечению. Лейбористская партия ранее задержала внесение в список семи жизненно важных лекарств.