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Лента · В мире
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Пациентам Австралии добавили денег на лекарства

31.08.2017

Австралийское правительство одобрило выделение около полумиллиарда долларов на софинансирование покупки новых лекарств как больным общими, так и редкими заболеваниями. Об этом сообщает The Pharma Letter.

Без субсидий правительства эти лекарства стоили пациентам до 115 тыс. австралийских долл. в год. С 1 сентября пациенты будут платить максимум 38,8 долл. США за рецепт или всего 6,3 долл. США, если они входят в льготную категорию.

В обновленный список попала Stelara (ustekinumab) компании Johnson & Johnson. Препарат будут получать примерно 2,6 тыс. австралийцев в год. Ранее препарат обходился в более чем 68,6 тыс. долл. США в год.

Второй препарат – Zydelig (idelalisib) компании Gilead Sciences, без субсидии лечение обходилось в 60,5 тыс. долл. США в год для пациентов с фолликулярной лимфомой и 115,8 тыс. долл. США в год для хронического лимфоцитарного лейкоза или пациентов с малой лимфоцитарной лейкемией.

Правительство также будет субсидировать Somavert (pegvisomant) компании для пациентов, страдающих акромегалией, редкого состояния, характеризующегося постоянно высоким уровнем циркулирующего гормона роста.

Правящая Либерально-национальная коалиция, вновь победившая на выборах в 2016 г., заявляет, что благодаря ее усилиям за последние годы в систему фармацевтических льгот было добавлено около 7,5 млрд. И что в отличие от Лейбористской партии Либеральная партия добивается того, что правительство субсидирует все лекарства, рекомендованные Консультативным комитетом по лекарственному обеспечению. Лейбористская партия ранее задержала внесение в список семи жизненно важных лекарств.

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Австралия
лекарственное возмещение
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28.08 «7 дней за 7 минут» с Еленой Неволиной
24.08 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 13(18)
22.08 «7 дней за 7 минут» с Викрамом Пуния
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №26
Нехватка фармацевтов и провизоров может привести к закрытию аптек
Перечень ЖНВЛП предлагается дополнить инновационными препаратами для лечения орфанных заболеваний
Российские производители медизделий категорически против изменения механизма «третий лишний»
Формат низкоценовых аптек исчерпывает свой потенциал
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