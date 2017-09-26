Компания Allergan нашла оригинальный способ защиты прав интеллектуальной собственности

Советский зритель вырос на фильмах про индейцев киностудии «Дефа» (ГДР), где главные роли играл югослав Гойко Митич. Затаив дыхание, мы следили за борьбой коренных жителей Америки против белых колонизаторов. Современные аборигены живут во вполне комфортных резервациях и по возможности занимаются бизнесом, в т.ч. фармацевтическим, о чем «ФВ» писал в статье «Индейский фармбизнес» (№ 13, 2007 г.). Десять лет спустя тема связи коренного населения США с фармотраслью вспыхнула с новой силой, об этом пишут все мировые СМИ.