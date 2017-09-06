Определены кандидаты на ключевые позиции в STADA

На пост генерального директора STADA приглашен Клаудио Альбрехт, на позицию финансового директора — Марк Китли. Они вступят в должность после одобрения со стороны Наблюдательного совета STADA, пишет «Фармперсонал».

Как сообщалось ранее, обсуждение кандидатуры Клаудио Альбрехта на пост генерального директора возникло после того, как фонды частного капитала Bain Capital и Cinven договорились о приобретении STADA за общую сумму, составляющую 66,25 евро (78,92 долл.) за акцию.

Окончательное решение о назначении Клаудио Альбрехта и Марка Китли было принято после того, как на годовом общем собрании акционеров STADA 2017 года генеральный директор компании Энгельберт Костер, Тьенк Виллинк и финансовый директор Бернхард Дюттманн, будучи временными руководителями, выразили готовность оставить свои посты, сообщает пресс-служба компании.

Ранее Клаудио Альбрехт и Марк Китли работали в Albrecht, Prock&Partners, глобальной компании, оказывающей услуги по стратегическому консалтингу в фармацевтике и здравоохранении. В течение последних лет они выступали в качестве советников по сопровождению многочисленных сделок в дженериковом секторе и по всей отрасли здравоохранения.

Клаудио Альбрехт был генеральным директором и председателем правления дженериковой компании Actavis Group до ее продажи Watson в 2012 году. До того он возглавлял Ratiopharm Group, а начинал карьеру в дженериковом бизнесе Sandoz.

Марк Килти был финансовым директором Actavis Group до ее продажи в 2012 году. У него также большой опыт по управлению стратегиями роста и изменений в дженериковой отрасли и за ее пределами. Ранее он был финансовым директором Famar, европейского контрактного производителя. Он также работал в компаниях, специализирующихся на медицинской диагностике, в инвестиционных банках и секторе частных инвестиций.