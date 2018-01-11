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Онкологическое направление Novartis возглавит топ-менеджер Pfizer

11.01.2018

Швейцарская фармацевтическая компания Novartis объявила о том, что с 1 февраля 2018 г. ее онкологическое направление возглавит Элизабет Барретт, в настоящее время занимающая должность президента онкобизнеса в американской Pfizer, сообщает FirstWord Pharma.

Месяцем ранее нынешний глава онкоподразделения Novartis Бруно Стриджини объявил о намерении уйти в отставку по личным причинам.

Элизабет Барретт пришла в Pfizer в 2009 г. на должность регионального президента онкобизнеса в США. До этого она работала в компаниях Cephalon и Johnson & Johnson.

Кроме того, отметили в Novartis, нынешний руководитель подразделения по регистрации лекарственных средств Роберт Ковальски возглавит глобальное R&D-направление на временной основе.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Novartis
назначение
Компании
Johnson & Johnson Американская компания, крупный производитель косметических и санитарно-гигиенических товаров, а также медицинского оборудования. Входит в список Fortune 1000.
Novartis Novartis International AG — транснациональная фармацевтическая корпорация, второй по размерам рыночной доли в Европе производитель фармацевтических препаратов. Компания работает в 140 странах со Штаб-квартирой в Базеле, Швейцария.
Pfizer Американская фармацевтическая компания, одна из крупнейших в мире. Главным блокбастером компании является Липитор (Аторвастатин, используется для снижения уровня холестерина в крови). Также компания продает такие бренды как Лирика, Дифлюкан, Зитромакс, Виагра, Целебрекс. Акции компании Pfizer включены в базу расчёта Промышленного индекса Доу-Джонса 8 апреля 2004 года. Штаб-квартира расположена в Нью-Йорке, а главный исследовательский центр находится в Гротоне, штат Коннектикут.
Фармвестник-ТВ
09.01 Показатели за 2017 год: «Фармацевтический вестник», «Фармвестник-ТВ», «Медицинский вестник»
02.01 «365 дней за 7 минут» с «Фармацевтическим вестником»
25.12 «У редакционного камина» с Вадимом Яцуком
21.12 «7 дней за 7 минут» с Евгением Нифантьевым
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Декабрь №42
На конференции обсудили нарушения аптечных правил
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Механизм хороший, но надо вытряхнуть пыль
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