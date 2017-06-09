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Онкологи нашли способ борьбы с высокими ценами на лекарства

09.06.2017

Группа видных врачей-онкологов планирует провести клинические исследования, которые покажут, можно ли снизить дозировку лекарств против рака или уменьшить курс лечения без потери эффективности препарата. Таким образом они надеются снизить стоимость дорогостоящего лечения, пишет The Washington Post.

Результативный эксперимент

В качестве иллюстрации они указывают на их экспериментальное исследование широко распространенного препарата для лечения рака предстательной железы Zytiga компании Johnson & Johnson. Сокращение стандартной дозы Zytiga на три четверти было столь же эффективным по сравнению с полной дозой, рекомендованной производителем, при условии если пациенты употребляли лекарство с нежирным завтраком, а не натощак, как указано в инструкции.

«Это неэффективно, даже расточительно, чтобы принимать это лекарство натощак», - сказал онколог из Университета Чикаго Рассел Шмулевиц, представив данные на конференции в начале этого года. По его словам, сокращение дозировки лекарственного средства принесет экономию 9400 долларов в месяц, что резко снизит затраты даже для пациентов с высоким уровнем страхового покрытия. Другим преимуществом будет меньшее количество побочных эффектов, пациенты, которые принимали Zytiga с завтраком, например, имели меньше проблем с желудком.

Шмулевич и другие теперь хотят провести полные испытания, чтобы выяснить, можно ли изменить дозы других оральных онкологических препаратов за счет «пищевого эффекта. Они также планируют выяснить, можно ли сократить продолжительность некоторых курсов. Недавно они создали некоммерческую организацию - консорциум Value in Cancer Care для организации своей работы.

Эта инициатива является ответом на растущую обеспокоенность по поводу экономической разрухи, которая может быть вызвана высокой стоимостью лечения рака. Стоимость новых онкологических препаратов обычно стартует со 100 тыс. долл. в год, «Многие люди обеспокоены тем, что не могут получить лекарства», - рассказал Леонард Сальц из Мемориального онкологического центра Слоан Кеттеринг в Нью-Йорке, который помог организовать новую группу. Этот шаг также являются подтверждением того, что, несмотря на то, что президент Трамп зациклился на высоких ценах на лекарства в начале этого года, они вряд ли скоро изменятся.

«Это самый практичный и реалистичный способ, который мы имеем сейчас, чтобы снизить стоимость терапии рака и повысить ценность», - сказал председатель консорциума Аллен Лихтер, бывший президент Американского общества клинической онкологии. «Конгресс не требует никаких действий или регуляторных изменений. Это предполагает тщательное клиническое исследование, чтобы показать, что некоторые из этих препаратов можно использовать лучше. Это беспроигрышная ситуация, если мы можем показать, что она работает - меньше побочных эффектов и гораздо лучший доступ для наших пациентов».

Цена вопроса

Лихтер и другие передали свою идею десяткам коллег на закрытом заседании в минувшие выходные на ежегодной конференции ASCO в Чикаго. Их следующие задачи - это сбор денег, они оценивают, что каждое исследование, включающее 300 человек, будет стоить от 3 до 5 млн долл., а также определение сети медицинских центров для испытаний.

Марк Ратэйн, фармаколог, который руководит Центром персонализированной терапии Университета Чикаго, сказал, что он оптимистично оценивает идею, группа может собирать деньги у филантропов, страховщиков и даже некоторых государственных систем здравоохранения, таких как Великобритания, учитывая, что результатом может быть большая экономия. Первоначальный грант в размере 1 млн долл. уже был получен от Фонда Лауры и Джона Арнольда в Хьюстоне.

В начальном рандомизированном исследовании врачей с Zytiga исследовании было зарегистрировано 72 пациента с раком предстательной железы, половина принимала стандартную дозу 1000 мг натощак, а другая половина принимала 250 мг с обезжиренным завтраком, таким как злаковые с обезжиренным молоком.

Несмотря на большую разницу в дозах, не было никакой разницы в активности препарата, измеряемой уровнями специфического антигена в каждой группе. Кроме того, длительность заболевания до обострения болезни была одинаковой для обеих групп, около 14 месяцев. Онкологи намерены повторить исследование с большим количеством пациентов.

Производитель предупреждает

Производитель Zytiga не убежден результатами пилотного исследования, предупреждая о том, чтобы принимать более низкую дозу с пищей неправильно. «Использование пищи в качестве способа увеличения биодоступности у пациентов с раком может представлять проблемы и риски», - говорится в заявлении Johnson & Johnson. «Учитывая различия в содержании и составе блюд, рекомендуется принимать Zytiga точно так, как описано в инструкции».

Некоторым врачам также не нравится идея изменить способ введения лекарств по соображениям затрат. Бенджамин Дэвис, помощник профессора урологии в Школе медицины Университета Питтсбурга, сказал, что считает, что многие лекарства от рака слишком дороги. Но сокращение их дозировки «похоже на обратный подход», считает он. «Мы должны напрямую обращаться к ценам на лекарства. Предположение, что мы не можем регулировать или законодательно определять наш выход из этой проблемы, является неправильным допущением», – уверен Дэвис.

Врач и экономист Скотт Рэмси из Исследовательского центра рака Фреда Хатчинсона в Сиэтле, который работает в консультативном совете консорциума, не согласен. Он поддерживает клинические испытания для более эффективного использования методов лечения рака. «Мы отчаянно нуждаемся в том, чтобы найти способы уменьшить нашу тенденцию к раку», - сказал он.

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
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стоимость
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онкология
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07.06 «Актуальное интервью» с Дмитрием Морозовым
07.06 «ФармNEWS»: Заложен первый камень завода «НоваМедики»
06.06 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №19
Маловато будет
Телемедицина развивается в мире высокими темпами
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