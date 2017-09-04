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Лента · В мире
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Одобрено применение Actemra для лечения тяжелого побочного эффекта CAR-T-терапии

04.09.2017

FDA одобрило применение препарата Actemra по новому показанию, что важно как с точки зрения объема его продаж, так и с точки зрения экспансии на совершенно новый рынок CAR-T-терапии, сообщает FiercePharma. Препарат Actemra получил «зеленый свет» в лечении тяжелого или жизнеугрожающего синдрома высвобождения цитокинов, ассоциированного с CAR-T-терапией. Это – состояние, вызываемое сверхактивным иммунным ответом, который рассматривается как побочный эффект CAR-T-терапии некоторых видов рака, потенциально приводящий к смертельному исходу.

Одобрение данного показания означает, что врачи будут реже воздерживаться от назначения нового типа терапии. Первый препарат в новом классе, Kymriah компании Novartis, был одобрен регуляторами США на прошлой неделе. Решение еще по одному препарату CAR-T-терапии – Axi-Cel компании Kite Pharma, недавно согласившейся на предложение о покупке от Gilead в размере 11,9 млрд. долл., FDA планирует принять в ноябре.

Выручка от продаж препарата Actemra компании Roche в 2016 г. составила 1,77 млрд долл.

Автор: Татьяна Кублицкая, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Hoffmann-La Roche
онкология
Компании
Roche Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд. (F. Hoffmann-La Roche Ltd, широко известная как Roche) — швейцарская фармацевтическая компания, одна из ведущих компаний в области фармацевтики и диагностики.
Фармвестник-ТВ
29.08 «У редакционного камина» с Александром Кондратьевым
28.08 «7 дней за 7 минут» с Еленой Неволиной
24.08 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 13(18)
22.08 «7 дней за 7 минут» с Викрамом Пуния
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №26
Нехватка фармацевтов и провизоров может привести к закрытию аптек
Аптечная гильдия, Союз потребителей и ФАС хотят заставить аптеки торговать дешевыми лекарствами
В борьбе с федеральными дискаунтерами выживут не все
Рейтинг российских фармдистрибьюторов по итогам I—II кварталов 2017 года
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