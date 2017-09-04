Одобрено применение Actemra для лечения тяжелого побочного эффекта CAR-T-терапии

FDA одобрило применение препарата Actemra по новому показанию, что важно как с точки зрения объема его продаж, так и с точки зрения экспансии на совершенно новый рынок CAR-T-терапии, сообщает FiercePharma. Препарат Actemra получил «зеленый свет» в лечении тяжелого или жизнеугрожающего синдрома высвобождения цитокинов, ассоциированного с CAR-T-терапией. Это – состояние, вызываемое сверхактивным иммунным ответом, который рассматривается как побочный эффект CAR-T-терапии некоторых видов рака, потенциально приводящий к смертельному исходу.

Одобрение данного показания означает, что врачи будут реже воздерживаться от назначения нового типа терапии. Первый препарат в новом классе, Kymriah компании Novartis, был одобрен регуляторами США на прошлой неделе. Решение еще по одному препарату CAR-T-терапии – Axi-Cel компании Kite Pharma, недавно согласившейся на предложение о покупке от Gilead в размере 11,9 млрд. долл., FDA планирует принять в ноябре.

Выручка от продаж препарата Actemra компании Roche в 2016 г. составила 1,77 млрд долл.